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Зарплати поліцейських і рятувальників зростуть: стало відомо, коли

14:35 24.06.2026 Ср
2 хв
На яких принципах будуватиметься оновлена система?
aimg Ірина Глухова
Фото: зарплати поліцейських в Україні зростуть (Getty Images)

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволить підвищити зарплати поліцейських та рятувальників. Нові правила запрацюють з наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту.

Документ встановлює нові правила грошового забезпечення для осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту (ДСНС) та поліцейських.

На яких принципах будується нарахування

Згідно із законом, розмір виплат має враховувати характер, інтенсивність і небезпечність роботи, компенсувати фізичні й інтелектуальні витрати та сприяти залученню кваліфікованих кадрів.

Законом встановлюється, що грошове забезпечення поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту із розрахунку на місяць не може становити менше 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року. Наразі це 33 280 гривень.

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З чого складатиметься зарплата

Грошове забезпечення поліцейських і рятувальників формуватиметься з:

  • посадового окладу;
  • окладу за спеціальним званням;
  • надбавки за вислугу років;
  • премії;
  • інших виплат, які визначить Кабінет Міністрів України.

Коли почнуть діяти нові виплати

Передбачається, що нові умови нарахування грошового забезпечення набудуть чинності з 1 січня 2027 року.

Крім того, за поліцейськими, які тимчасово проходять службу за кордоном, збережуть виплати в гривні. Також вони зможуть отримувати винагороду в іноземній валюті за правилами, які визначить уряд.

Окремо закон врегульовує порядок виплат для поліцейських, відряджених до інших державних органів, установ та організацій.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому закон щодо осучаснення розміру грошового забезпечення поліцейських.

Законодавча ініціатива №6506-1 була ухвалена 269 голосами народних депутатів

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Володимир ЗеленськийДСНСНаціональна поліціяЗарплата в Україні