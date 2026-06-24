Зарплати поліцейських і рятувальників зростуть: стало відомо, коли

Документ встановлює нові правила грошового забезпечення для осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту (ДСНС) та поліцейських.

На яких принципах будується нарахування

Згідно із законом, розмір виплат має враховувати характер, інтенсивність і небезпечність роботи, компенсувати фізичні й інтелектуальні витрати та сприяти залученню кваліфікованих кадрів.

Законом встановлюється, що грошове забезпечення поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту із розрахунку на місяць не може становити менше 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року. Наразі це 33 280 гривень.

З чого складатиметься зарплата

Грошове забезпечення поліцейських і рятувальників формуватиметься з:

посадового окладу;

окладу за спеціальним званням;

надбавки за вислугу років;

премії;

інших виплат, які визначить Кабінет Міністрів України.

Коли почнуть діяти нові виплати

Передбачається, що нові умови нарахування грошового забезпечення набудуть чинності з 1 січня 2027 року.

Крім того, за поліцейськими, які тимчасово проходять службу за кордоном, збережуть виплати в гривні. Також вони зможуть отримувати винагороду в іноземній валюті за правилами, які визначить уряд.

Окремо закон врегульовує порядок виплат для поліцейських, відряджених до інших державних органів, установ та організацій.