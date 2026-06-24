Зарплати поліцейських і рятувальників зростуть: стало відомо, коли

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволить підвищити зарплати поліцейських та рятувальників. Нові правила запрацюють з наступного року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту.
Документ встановлює нові правила грошового забезпечення для осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту (ДСНС) та поліцейських.
Згідно із законом, розмір виплат має враховувати характер, інтенсивність і небезпечність роботи, компенсувати фізичні й інтелектуальні витрати та сприяти залученню кваліфікованих кадрів.
Законом встановлюється, що грошове забезпечення поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту із розрахунку на місяць не може становити менше 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року. Наразі це 33 280 гривень.
Грошове забезпечення поліцейських і рятувальників формуватиметься з:
Передбачається, що нові умови нарахування грошового забезпечення набудуть чинності з 1 січня 2027 року.
Крім того, за поліцейськими, які тимчасово проходять службу за кордоном, збережуть виплати в гривні. Також вони зможуть отримувати винагороду в іноземній валюті за правилами, які визначить уряд.
Окремо закон врегульовує порядок виплат для поліцейських, відряджених до інших державних органів, установ та організацій.
Нагадаємо, раніше Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому закон щодо осучаснення розміру грошового забезпечення поліцейських.
Законодавча ініціатива №6506-1 була ухвалена 269 голосами народних депутатів