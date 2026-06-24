Зарплаты полицейских и спасателей возрастут: стало известно, когда

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий повысить зарплаты полицейских и спасателей. Новые правила заработают со следующего года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.
Документ устанавливает новые правила денежного довольствия для лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты (ГСЧС) и полицейских.
По закону размер выплат должен учитывать характер, интенсивность и опасность работы, компенсировать физические и интеллектуальные затраты и способствовать привлечению квалифицированных кадров.
Законом устанавливается, что денежное довольствие полицейских и лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты в расчете на месяц не может составлять менее 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года. Пока это 33 280 гривен.
Денежное довольствие полицейских и спасателей будет формироваться из:
Предполагается, что новые условия начисления денежного довольствия вступят в силу с 1 января 2027 года.
Кроме того, за временно проходящими службу за границей полицейскими сохранят выплаты в гривне. Также они смогут получать вознаграждение в иностранной валюте по правилам, определяемым правительством.
Отдельно закон регулирует порядок выплат для полицейских, откомандированных в другие государственные органы, учреждения и организации.
Напомним, ранее Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон об осовременивании размера денежного довольствия полицейских.
Законодательная инициатива №6506-1 была принята 269 голосами народных депутатов