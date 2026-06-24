Зарплаты полицейских и спасателей возрастут: стало известно, когда

Документ устанавливает новые правила денежного довольствия для лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты (ГСЧС) и полицейских.

На каких принципах строится начисление

По закону размер выплат должен учитывать характер, интенсивность и опасность работы, компенсировать физические и интеллектуальные затраты и способствовать привлечению квалифицированных кадров.

Законом устанавливается, что денежное довольствие полицейских и лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты в расчете на месяц не может составлять менее 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года. Пока это 33 280 гривен.

Из чего будет состоять зарплата

Денежное довольствие полицейских и спасателей будет формироваться из:

должностного оклада;

оклада по специальному званию;

надбавки за выслугу лет;

премии;

других выплат, которые определит Кабинет Министров Украины.

Когда начнут действовать новые выплаты

Предполагается, что новые условия начисления денежного довольствия вступят в силу с 1 января 2027 года.

Кроме того, за временно проходящими службу за границей полицейскими сохранят выплаты в гривне. Также они смогут получать вознаграждение в иностранной валюте по правилам, определяемым правительством.

Отдельно закон регулирует порядок выплат для полицейских, откомандированных в другие государственные органы, учреждения и организации.