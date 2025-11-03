Зарплати мулярів і штукатурів в Україні злетіли до 60 тисяч: хто зараз заробляє найбільше

Попит на робітничі професії в Україні залишається стабільно високим. За результатами опитування роботодавців, 63% компаній заявили про брак працівників таких спеціальностей. Саме це підтримує зростання зарплат у секторі.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на дані дослідження, проведеного OLX Робота спільно з Європейською бізнес асоціацією (EBA).

Повідомляється, що за останні чотири роки платня майстрів суттєво зросла. Найбільше - у мулярів: з 15 тис. гривень у 2022 році до 50 тис. гривень у 2025-му. Сантехніки тепер заробляють до 40 тис. гривень (раніше - 15 тис. гривень), а штукатури - до 60 тис. гривень (проти 22,5 тис. гривень у 2022 році). Найповільніше зростали зарплати різноробочих - з 12,5 до 22,5 тис. гривень.

Як змінювалися зарплати по роках

У 2022 році найвищі доходи мали фасадники - 31,3 тис. гривень, а найнижчі - різноробочі (12,5 тис. гривень).

У 2023-му найбільше підвищення отримали муляри (+115%) та сантехніки (+67%).

У 2024 році лідерами зростання стали виконроби (+64%) та штукатури (+43%).

У 2025 році зарплати продовжили рости, хоча й помірніше: сантехніки додали ще 30%, малярі - 23%, різноробочі - 22%.

Нині серед найвисокооплачуваніших професій - штукатури (60 тис. гривень), фасадники (52,5 тис. гривень), мулярі (50 тис. гривень) і виконроби (45 тис. гривень).

Експерти зазначають, що попри стабільно високі ставки, ринок залишається конкурентним і динамічним - зарплати продовжують реагувати на інфляцію, попит і нестачу кваліфікованих кадрів.