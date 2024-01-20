Зарплати і бюджет. Коли Україна повернеться до "довоєнного" рівня добробуту

З початку війни рівень бідності українців зріс у півтора рази. Водночас подальше погіршення добробуту у 2023 році не відбулося попри песимістичні прогнози. Крім того, після закінчення війни економіка може швидко відновитися.

Від чого залежатиме рівень життя українців, в інтерв'ю РБК-Україна розповіла доктор економічних наук, завідувачка відділу досліджень рівня життя населення Інституту демографії та соціальних досліджень Людмила Черенько .

Прогнози на 2023 рік, які будувалися ще у квітні, носили дуже песимістичний характер порівняно з бюджетом на 2023 рік, розповіла експерт. Всі міжнародні інституції у квітні 2023 року казали, що рік буде гірший, ніж передбачається у бюджеті.

"Але за 2023 рік і макропоказники, і показники по заробітним платам вийшли вищими, ніж очікувалося. 2023 рік закінчився неочікувано позитивно", – відзначила Людмила Черенько.

Згідно із прогнозом бідності, який фахівці Інституту демографії та соціальних досліджень робили у квітні 2023 року, бідність українців у 2023 році мала ще зросте порівняно з 2022-м. Але перегляд прогнозу у листопаді цього не підтвердив.

"У 2022 році рівень бідності зріс у півтора рази, але в 2023-му ми очікували подальше зростання – з 60% до 67%. Але відбулося так, що бідність фактично залишилась на рівні 2022 року, не зросла. Певні соціальні показники зберігаються на нижчому рівні, ніж 2021 року, але далі не обвалюються", – зауважила економіст.

За її словами, економіку у 2023 році вдалося втримати й зарплати суттєво зросли.

"Завдяки допомозі західних партнерів бюджет вдається утримувати вже два роки. А основний тягар бюджету, крім війни, – це пенсії. Те, що пенсії виплачуються вчасно і навіть іде певна індексація періодично, мінімальна пенсія підвищується – це завдяки тому, що більш-менш стабілізовано бюджет", – пояснила вона.

Також трохи зняли напругу зі статей бюджету виплати та допомога від міжнародних організацій для ВПО та програми підтримки біженців за кордоном.

Якщо ситуація на фронті не зміниться та збережеться позитивна макродинаміка, то у 2024 році бідність в Україні не зросте, прогнозує експерт.

Передбачити, скільки часу Україні буде потрібно, щоб повернутися до рівня добробуту, який був до війни, складно, каже вона. Це залежатиме не лише від фінансових чинників.

"2023 року економіка так втрималася не лише завдяки тому, що нам допомагали із бюджетними видатками, а й тому, що дуже активно почав відновлюватися український бізнес. У серпні-вересні податкова відзвітувала, що була якась рекордна кількість ФОПів. Тому залежатиме, наскільки буде активним населення, наскільки люди будуть повертатися, включатися. Тому це може бути і 2-3 роки, а може бути і 20", - зазначає Людмила Черенько.

Також відновлення рівня добробуту залежатиме від вступу до ЄС, бо політика сприяння новим країнам з виділенням цільових коштів прискорює розвиток.