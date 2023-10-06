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Безробітним в Україні збільшили мінімальний розмір допомоги у 1,5 рази

Україна, П'ятниця 06 жовтня 2023 13:20
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Безробітним в Україні збільшили мінімальний розмір допомоги у 1,5 рази Фото: безробітним в Україні платитимуть 1500 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття збільшив мінімальний розмір допомоги по безробіттю з 1000 гривень до 1500 гривень. Біженці будуть отримувати 2500 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову фонду від N 60 від 14 вересня 2023 року, зареєстровану в Мін'юсті 2 жовтня.

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування і застосовується з 31 липня 2023 року.

Згідно з документом, 1500 гривень призначається людям без страхового стажу та тим, хто працював протягом останнього року менше 7 місяців.

Крім того, розмір 2500 гривень встановлено для:

  • взятих на облік внутрішньо переміщених осіб, за відсутності документів, необхідних для надання статусу безробітного.
  • внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на тимчасово окупованій території або на території, на якій ведуться бойові дії, які не мають необхідних документів, але відомості про яких наявні в державних реєстрах.

Офіційне безробіття в Україні

У серпні 2023 року рівень офіційного безробіття в Україні впав до чергового історичного мінімуму. Кількість зареєстрованих безробітних впала до 108,7 тисяч, серед яких 78,8 тисяч - жінки. Рік тому було 278,6 тисячі безробітних.

Кількість зареєстрованих безробітних, які отримують допомогу з безробіття, впала за рік з 230,5 до 45,4 тисяч осіб.

Нагадаємо, під час війни тривалість виплати допомоги з безробіття не може перевищувати 90 календарних днів. Крім того, максимальний розмір допомоги з безробіття з 1 січня 2023 року становитиме 6700 гривень - розмір мінімальної зарплати.

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