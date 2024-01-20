Зарплаты и бюджет. Когда Украина вернется к "довоенному" уровню благосостояния

С начала войны уровень бедности украинцев вырос в полтора раза. В то же время дальнейшее ухудшение благосостояния в 2023 году не произошло, несмотря на пессимистические прогнозы. Кроме того, после войны экономика может быстро восстановиться.

От чего будет зависеть уровень жизни украинцев, в интервью РБК-Украина рассказала доктор экономических наук, заведующая отделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований Людмила Черенько .

Прогнозы на 2023 год, которые строились еще в апреле, носили очень пессимистический характер по сравнению с бюджетом на 2023 год, рассказала эксперт. Все международные институции в апреле 2023 года говорили, что год будет хуже, чем предполагается в бюджете.

"Но за 2023 год и макропоказатели, и показатели по заработным платам вышли выше, чем ожидалось. 2023 год закончился неожиданно положительно", – отметила Людмила Черенько.

Согласно прогнозу бедности, который специалисты Института демографии и социальных исследований делали в апреле 2023 года, бедность украинцев в 2023 году должна была еще возрасти по сравнению с 2022-м. Но пересмотр прогноза в ноябре этого не подтвердил.

"В 2022 году уровень бедности вырос в полтора раза, но в 2023-м мы ожидали дальнейший рост – с 60% до 67%. Но произошло так, что бедность фактически осталась на уровне 2022 года, не выросла. Определенные социальные показатели сохраняются на более низком уровне, чем в 2021 году, но дальше не обрушиваются", – отметила экономист.

По ее словам, экономику в 2023 году удалось удержать и зарплаты существенно выросли.

"Благодаря помощи западных партнеров бюджет удается удерживать уже два года. А основное бремя бюджета, кроме войны, – это пенсии. То, что пенсии выплачиваются вовремя и даже идет определенная индексация периодически, минимальная пенсия повышается – это благодаря тому, что более или менее стабилизирован" бюджет", – объяснила она.

Также сняли напряжение со статей бюджета выплаты и помощь от международных организаций для ВПЛ и программы поддержки беженцев за границей.

Если ситуация на фронте не изменится и сохранится позитивная макродинамика, в 2024 году бедность в Украине не возрастет, прогнозирует эксперт.

Предсказать, сколько времени Украине потребуется, чтобы вернуться к уровню благосостояния, которое было до войны, сложно, говорит она. Это будет зависеть не только от финансовых факторов.

"В 2023 году экономика так удержалась не только благодаря тому, что нам помогали с бюджетными расходами, но и потому, что очень активно начал восстанавливаться украинский бизнес. В августе-сентябре налоговая отчиталась, что было какое-то рекордное количество ФЛП. Поэтому будет зависеть, насколько будет активным население, насколько люди будут возвращаться, включаться. Поэтому это может быть и 2-3 года, а может быть и 20", – отмечает Людмила Черенько.

Также восстановление уровня благосостояния будет зависеть от вступления в ЕС, потому что политика содействия новым странам с выделением целевых средств ускоряет развитие.