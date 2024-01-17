ua en ru
Ср, 17 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кількість офіційних безробітних в Україні за рік скоротилася вдвічі

Україна, Середа 17 січня 2024 15:17
UA EN RU
Кількість офіційних безробітних в Україні за рік скоротилася вдвічі Фото: безробітних стало вдвічі менше (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Показник офіційного безробіття в Україні впав у два рази. У грудні 2023 року налічувалося 96,1 тисячі зареєстрованих безробітних, тоді як рік тому - 186,5 тисячі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби зайнятості, які публікує НБУ.

Рівень офіційного безробіття втричі нижчий, ніж до війни: у грудні 2021 року він становив 295,0 тисяч. Максимум за останні роки було зафіксовано у червні 2020 року (517,7 тисяч), коли через COVID спростили реєстрацію. При цьому на початку 2000-х безробітними були понад 1 млн українців.

У грудні 2023 року серед 96,1 тисячі безробітних 72,0 тисячі були жінками.

Кількість зареєстрованих безробітних, які отримують допомогу з безробіття, впала за рік з 89,8 до 42,9 тисячі осіб.

Потреба роботодавців у працівниках для заміщення вільних робочих місць (вакантних посад) у листопаді становить 32,4 тисячі (рік тому - 21,2 тисячі). Навантаження одне вільне місце становить 3,0.

Офіційне та реальне безробіття

За прогнозом Кабінету міністрів, рівень безробіття за методологією Міжнародної організації праці у 2024 році становитиме 18,7%, а кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15-70 років – 12,3 млн осіб. Таким чином, шукатимуть роботу понад 2,5 млн осіб.

Під час війни тривалість виплати допомоги з безробіття не може перевищувати 90 календарних днів.

Водночас, Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття збільшив мінімальний розмір допомоги з безробіття з 1000 гривень до 1500 гривень. Біженці отримуватимуть 2500 гривень.

Максимальний розмір допомоги з 1 січня становить 11 680 гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
работа в Украине Національний банк України
NEWS
Горіли квартири, машини, лікарня. Фото та відео наслідків ударів по Харкову та Одесі
Горіли квартири, машини, лікарня. Фото та відео наслідків ударів по Харкову та Одесі
DAILY
"Коли зійде українське сонце". Як Росія поглинула Чечню та чи є шанс на відплату
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна "Коли зійде українське сонце". Як Росія поглинула Чечню та чи є шанс на відплату