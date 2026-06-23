Зарплати держслужбовців в Україні пропонують прив'язати до ефективності роботи: деталі

В Україні пропонують розширити концепцію "Держава в смартфоні" та перевести в цифровий формат усі адміністративні послуги, які не потребують особистої присутності громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на петицію №41/010146-26еп , зареєстровану на сайті Кабінету міністрів України.

Головне: Зарплати чиновників за KPI: На сайті Кабміну зареєстровано петицію з вимогою кардинально змінити систему оплати праці держслужбовців.

На сайті Кабміну зареєстровано петицію з вимогою кардинально змінити систему оплати праці держслужбовців. Тотальна цифровізація послуг: В онлайн через застосунок "Дія " пропонують перевести 100% адміністративних послуг, які не потребують фізичної присутності громадянина.

В онлайн через застосунок "Дія " пропонують перевести 100% адміністративних послуг, які не потребують фізичної присутності громадянина. Відмова від паперових довідок: Петиція передбачає запуск повноцінного автоматичного обміну даними між відомствами, що дозволить повністю ліквідувати паперові довідки.

Петиція передбачає запуск повноцінного автоматичного обміну даними між відомствами, що дозволить повністю ліквідувати паперові довідки. Продовження децентралізації: Пропонується передати 80% повноважень з адміністрування послуг на рівень ОТГ.

Адміністративні послуги в "Дії"

На думку автора, максимальна цифровізація державних сервісів допоможе зменшити бюрократію, мінімізувати корупційні ризики та підвищити ефективність роботи державних органів.

Однією з головних пропозицій є переведення в цифровий формат через застосунок "Дія" 100% адміністративних послуг, які не потребують фізичної присутності заявника.

Відмова від паперових довідок

Також у петиції пропонується запровадити повноцінний електронний документообіг між усіма органами державної влади.

Ініціатива передбачає автоматичний обмін інформацією між відомствами, що, на думку автора, дозволить відмовитися від паперових довідок під час оформлення більшості адміністративних послуг.

Зарплати чиновників пропонують прив'язати до результатів роботи

Окремий пункт звернення стосується реформи оплати праці державних службовців.

Автор пропонує прив'язати рівень зарплат до ефективності роботи та ключових показників діяльності (KPI) конкретного відомства.

Більше повноважень для громад

Ще одна пропозиція стосується продовження реформи децентралізації.

Зокрема, автор петиції пропонує передати 80% повноважень з адміністрування державних послуг на рівень об'єднаних територіальних громад.

Скільки підписів вже зібрали

Петицію зареєстрували 17 червня 2026 року. Кабінет міністрів України зможе її розглянути після того, як вона збере 25 тисяч підписів.

Станом на 23 червня звернення підтримали 15 людей. До завершення збору підписів залишається 86 днів.