Зарплаты госслужащих в Украине планируют привязать к эффективности работы: подробности

В Украине предлагают расширить концепцию "Государство в смартфоне" и перевести в цифровой формат все административные услуги, не требующие личного присутствия граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на петицию №41/010146-26эп , зарегистрированную на сайте Кабинета министров Украины.

Петиция была зарегистрирована 17 июня 2026 года . Для ее рассмотрения Кабмином необходимо собрать 25 тысяч подписей.

Инициатива предусматривает автоматический обмен информацией между ведомствами, что, по мнению автора, позволит отказаться от бумажных справок при оформлении большинства административных услуг.

Также в петиции предлагается внедрить полноценный электронный документооборот между всеми органами государственной власти.

Одним из главных предложений является перевод в цифровой формат через приложение "Дія" 100% административных услуг , не требующих физического присутствия заявителя.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Государственная налоговая служба планирует к концу 2026 года полностью обновить "Электронный кабинет налогоплательщика" и внедрить в него искусственный интеллект. AI-агент будет помогать гражданам и бизнесу находить нужные услуги, разбираться в налоговых правилах и пользоваться сервисом без лишней бюрократии.

Также мы сообщали, что Верховная Рада приняла закон, который автоматизирует взыскание долгов. После внесения человека в Единый реестр должников ему автоматически будут ограничивать возможность продавать или переоформлять имущество, транспорт и проводить отдельные финансовые операции.