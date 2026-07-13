Зарплати до 100 тисяч і бронь: кому в Україні готові платити найбільше

Головне: Зростання ринку: За останній рік кількість вакансій із можливістю бронювання працівників в Україні зросла на 25%, а кількість відгуків від пошукачів - на 28%.

За останній рік кількість вакансій із можливістю бронювання працівників в Україні зросла на 25%, а кількість відгуків від пошукачів - на 28%. Топ регіонів та зарплат: Найбільше пропозицій із бронею відкривають у Київській, Дніпропетровській та Харківській областях. При цьому найвищу медіанну зарплату зафіксували на Закарпатті.

Найбільше пропозицій із бронею відкривають у Київській, Дніпропетровській та Харківській областях. При цьому найвищу медіанну зарплату зафіксували на Закарпатті. Хто в дефіциті: Найчастіше бронювання пропонують представникам робітничих професій на підприємствах критичної інфраструктури, у логістиці, виробництві та будівництві.

Найчастіше бронювання пропонують представникам робітничих професій на підприємствах критичної інфраструктури, у логістиці, виробництві та будівництві. Найвищі доходи: Лідерами за рівнем заробітків серед вакансій із бронею стали штукатури, фасадники та рихтувальники.

Лідерами за рівнем заробітків серед вакансій із бронею стали штукатури, фасадники та рихтувальники. Найнижчі доходи: Найменше серед заброньованих працівників заробляють медичні сестри, прибиральниці та касири.

Вакансій із бронюванням побільшало

За даними платформи, за останній рік кількість вакансій із можливістю бронювання зросла на 25%, кількість відгуків кандидатів - на 28%, а медіанна заробітна плата збільшилася на 17% і наразі становить 35 тисяч гривень.

Найбільше таких вакансій роботодавці розміщують у:

Київській;

Дніпропетровській;

Харківській;

Львівській;

Одеській;

Запорізькій областях.

До десятки також увійшли Івано-Франківська, Волинська та Закарпатська області.

За кількістю відгуків лідирує Київська область. Далі розташувалися Дніпропетровська, Львівська, Харківська, Івано-Франківська, Запорізька, Одеська, Волинська та Рівненська області.

Де пропонують найвищі зарплати

Найвищу медіанну зарплату серед вакансій із бронюванням пропонують у Закарпатській області - 50 тисяч гривень на місяць.

Далі йдуть:

Івано-Франківська область - 45 тис. гривень;

Волинська область - 45 тис. гривень;

Тернопільська область - 43 тис. гривень;

Рівненська область - 42 тис. гривень;

Львівська область - 40 тис. гривень;

Київська область - 38 тис. гривень;

Житомирська область - 37,5 тис. гривень;

Полтавська область - 35,5 тис. гривень.

Найнижчі медіанні зарплати серед проаналізованих регіонів зафіксували у Харківській області - 28 тисяч гривень, а також у Чернівецькій - 25,65 тисячі гривень.

Кого роботодавці шукають найчастіше

Найбільше вакансій із можливістю бронювання відкривають для:

водіїв;

будівельників;

вантажників;

різноробочих;

продавців;

автослюсарів;

зварювальників;

касирів;

комірників.

Найбільший інтерес серед шукачів роботи також викликають вакансії водіїв. Крім того, кандидати активно відгукуються на пропозиції для будівельників, різноробочих, вантажників, охоронців, продавців, касирів і комірників.

Як пояснила керівниця напряму OLX Робота Марія Абдулліна, більшість вакансій із бронюванням припадає саме на робітничі професії.

"Можливість бронювання найчастіше пропонують підприємства критичної інфраструктури, виробництва, будівництва, логістики та транспорту. Саме тому серед вакансій переважають водії, будівельники, вантажники, автослюсарі, зварювальники та інші робітничі спеціальності", - зазначила вона.

За її словами, саме у цих сферах вже тривалий час відчувається дефіцит кадрів, тому роботодавці конкурують за працівників не лише можливістю бронювання, а й рівнем оплати праці.

Хто може заробляти понад 100 тисяч гривень

Найвищі медіанні зарплати серед вакансій із бронюванням роботодавці пропонують:

штукатурам - 101 250 гривень ;

; фасадникам - 97 500 гривень ;

; рихтувальникам - 87 500 гривень ;

; мулярам - 82 500 гривень ;

; плиточникам - 72 500 гривень.

До найбільш оплачуваних професій також увійшли далекобійники (70 тис. гривень), таксисти (57,5 тис. гривень), механіки (57,5 тис. гривень), малярі (57,5 тис. гривень) та будівельники (55,5 тис. гривень).

Водночас найнижчі медіанні зарплати серед вакансій із бронюванням зафіксували для медсестер (16,75 тис. гривень), прибиральниць (17,25 тис. гривень) та касирів (19,9 тис. гривень).