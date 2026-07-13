Зарплати до 100 тисяч і бронь: кому в Україні готові платити найбільше

В Україні продовжує зростати кількість вакансій із можливістю бронювання працівників. За рік таких пропозицій побільшало на чверть, а медіанна зарплата сягнула 35 тисяч гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX Робота.
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За даними платформи, за останній рік кількість вакансій із можливістю бронювання зросла на 25%, кількість відгуків кандидатів - на 28%, а медіанна заробітна плата збільшилася на 17% і наразі становить 35 тисяч гривень.
Найбільше таких вакансій роботодавці розміщують у:
До десятки також увійшли Івано-Франківська, Волинська та Закарпатська області.
За кількістю відгуків лідирує Київська область. Далі розташувалися Дніпропетровська, Львівська, Харківська, Івано-Франківська, Запорізька, Одеська, Волинська та Рівненська області.
Найвищу медіанну зарплату серед вакансій із бронюванням пропонують у Закарпатській області - 50 тисяч гривень на місяць.
Далі йдуть:
Найнижчі медіанні зарплати серед проаналізованих регіонів зафіксували у Харківській області - 28 тисяч гривень, а також у Чернівецькій - 25,65 тисячі гривень.
Найбільше вакансій із можливістю бронювання відкривають для:
Найбільший інтерес серед шукачів роботи також викликають вакансії водіїв. Крім того, кандидати активно відгукуються на пропозиції для будівельників, різноробочих, вантажників, охоронців, продавців, касирів і комірників.
Як пояснила керівниця напряму OLX Робота Марія Абдулліна, більшість вакансій із бронюванням припадає саме на робітничі професії.
"Можливість бронювання найчастіше пропонують підприємства критичної інфраструктури, виробництва, будівництва, логістики та транспорту. Саме тому серед вакансій переважають водії, будівельники, вантажники, автослюсарі, зварювальники та інші робітничі спеціальності", - зазначила вона.
За її словами, саме у цих сферах вже тривалий час відчувається дефіцит кадрів, тому роботодавці конкурують за працівників не лише можливістю бронювання, а й рівнем оплати праці.
Найвищі медіанні зарплати серед вакансій із бронюванням роботодавці пропонують:
До найбільш оплачуваних професій також увійшли далекобійники (70 тис. гривень), таксисти (57,5 тис. гривень), механіки (57,5 тис. гривень), малярі (57,5 тис. гривень) та будівельники (55,5 тис. гривень).
Водночас найнижчі медіанні зарплати серед вакансій із бронюванням зафіксували для медсестер (16,75 тис. гривень), прибиральниць (17,25 тис. гривень) та касирів (19,9 тис. гривень).
Раніше РБК-Україна розповідало, що наприкінці червня в Україні було майже вдвічі більше відкритих вакансій, ніж офіційно зареєстрованих безробітних. Роботодавці шукали близько 235 тисяч працівників, тоді як статус безробітного мали 93 тисячі людей.
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