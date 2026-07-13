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Зарплаты до 100 тысяч и бронь: кому в Украине готовы платить больше всего

06:45 13.07.2026 Пн
3 мин
На какие вакансии с бронированием сейчас безумный спрос?
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Водителям часто предлагают работу с бронированием (freepik.com)

В Украине продолжает расти количество вакансий с возможностью бронирования. За год таких предложений увеличилось на четверть, а медианная зарплата достигла 35 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Работа.

Главное:

  • Рост рынка: За последний год количество вакансий с возможностью бронирования работников в Украине выросло на 25%, а количество отзывов от соискателей - на 28%.
  • Топ регионов и зарплат: Наибольшее количество предложений с броней открывают в Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях. При этом самую высокую медианную зарплату зафиксировали в Закарпатье.
  • Кто в дефиците: Чаще бронирование предлагают представителям рабочих профессий на предприятиях критической инфраструктуры, в логистике, производстве и строительстве.
  • Высокие доходы: Лидерами по уровню заработков среди вакансий с броней стали штукатуры, фасадщики и рихтовщики.
  • Самые низкие доходы: Меньше всего среди забронированных работников зарабатывают медицинские сестры, уборщицы и кассиры.

Вакансий с бронированием стало больше

По данным платформы, за последний год количество вакансий с возможностью бронирования выросло на 25%, количество отзывов кандидатов - на 28%, а медианная заработная плата увеличилась на 17% и сейчас составляет 35 тысяч гривен.

Больше всего таких вакансий работодатели размещают в:

  • Киевской;
  • Днепропетровской;
  • Харьковской;
  • Львовской;
  • Одесской;
  • Запорожской области.

В десятку также вошли Ивано-Франковская, Волынская и Закарпатская области.

По количеству отзывов лидирует Киевская область. Далее расположились Днепропетровская, Львовская, Харьковская, Ивано-Франковская, Запорожская, Одесская, Волынская и Ровенская области.

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Где предлагают самые высокие зарплаты

Самую высокую медианную зарплату среди вакансий с бронированием предлагают в Закарпатской области - 50 тысяч гривен в месяц.

Дальше идут:

  • Ивано-Франковская область - 45 тыс. гривен;
  • Волынская область - 45 тыс. гривен;
  • Тернопольская область - 43 тыс. гривен;
  • Ровенская область - 42 тыс. гривен;
  • Львовская область - 40 тыс. гривен;
  • Киевская область - 38 тыс. гривен;
  • Житомирская область - 37,5 тыс. гривен;
  • Полтавская область - 35,5 тыс. гривен.

Самые низкие медианные зарплаты среди проанализированных регионов зафиксировали в Харьковской области - 28 тысяч гривен, а также в Черновицкой - 25,65 тысячи гривен .

Кого работодатели ищут чаще всего

Больше всего вакансий с возможностью бронирования открывают для:

  • водителей;
  • строителей;
  • грузчиков;
  • разнорабочих;
  • продавцов;
  • автослесарей;
  • сварщиков;
  • кассиров;
  • кладовщиков.

Наибольший интерес среди соискателей также вызывают вакансии водителей. Кроме того, кандидаты активно откликаются на предложения для строителей, разнорабочих, грузчиков, охранников, продавцов, кассиров и кладовщиков.

Как пояснила руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина, большинство вакансий с бронированием приходится именно на рабочие профессии.

"Возможность бронирования чаще всего предлагают предприятия критической инфраструктуры, производства, строительства, логистики и транспорта. Именно поэтому среди вакансий преобладают водители, строители, грузчики, автослесари, сварщики и другие рабочие специальности", - отметила она.

По ее словам, именно в этих областях уже длительное время ощущается дефицит кадров, поэтому работодатели конкурируют за работников не только возможностью бронирования, но и уровнем оплаты труда.

Кто может зарабатывать более 100 тысяч гривен

Самые высокие медиа зарплаты среди вакансий с бронированием работодатели предлагают:

  • штукатурам - 101 250 гривен;
  • фасадникам - 97 500 гривен;
  • рихтовщикам - 87 500 гривен;
  • каменщикам - 82 500 гривен;
  • плиточникам - 72 500 гривен.

К наиболее оплачиваемым профессиям также относятся дальнобойщики (70 тыс. гривен), таксисты (57,5 тыс. гривен), механики (57,5 тыс. гривен), маляры (57,5 тыс. гривен) и строители (55,5 тыс. гривен).

В то же время, самые низкие медианные зарплаты среди вакансий с бронированием зафиксировали для медсестер (16,75 тыс. гривен), уборщиц (17,25 тыс. гривен) и кассиров (19,9 тыс. гривен).

Ранее РБК-Украина рассказывала, что в конце июня в Украине было почти вдвое больше открытых вакансий, чем официально зарегистрированных безработных. Работодатели искали около 235 тысяч работников, в то время как статус безработного имели 93 тысячи человек.

Также мы рассказывали, на какую сезонную работу можно устроиться этим летом и сколько платят.

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