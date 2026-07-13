Зарплаты до 100 тысяч и бронь: кому в Украине готовы платить больше всего

Главное: Рост рынка: За последний год количество вакансий с возможностью бронирования работников в Украине выросло на 25%, а количество отзывов от соискателей - на 28%.

За последний год количество вакансий с возможностью бронирования работников в Украине выросло на 25%, а количество отзывов от соискателей - на 28%. Топ регионов и зарплат: Наибольшее количество предложений с броней открывают в Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях. При этом самую высокую медианную зарплату зафиксировали в Закарпатье.

Наибольшее количество предложений с броней открывают в Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях. При этом самую высокую медианную зарплату зафиксировали в Закарпатье. Кто в дефиците: Чаще бронирование предлагают представителям рабочих профессий на предприятиях критической инфраструктуры, в логистике, производстве и строительстве.

Чаще бронирование предлагают представителям рабочих профессий на предприятиях критической инфраструктуры, в логистике, производстве и строительстве. Высокие доходы: Лидерами по уровню заработков среди вакансий с броней стали штукатуры, фасадщики и рихтовщики.

Лидерами по уровню заработков среди вакансий с броней стали штукатуры, фасадщики и рихтовщики. Самые низкие доходы: Меньше всего среди забронированных работников зарабатывают медицинские сестры, уборщицы и кассиры.

Вакансий с бронированием стало больше

По данным платформы, за последний год количество вакансий с возможностью бронирования выросло на 25%, количество отзывов кандидатов - на 28%, а медианная заработная плата увеличилась на 17% и сейчас составляет 35 тысяч гривен.

Больше всего таких вакансий работодатели размещают в:

Киевской;

Днепропетровской;

Харьковской;

Львовской;

Одесской;

Запорожской области.

В десятку также вошли Ивано-Франковская, Волынская и Закарпатская области.

По количеству отзывов лидирует Киевская область. Далее расположились Днепропетровская, Львовская, Харьковская, Ивано-Франковская, Запорожская, Одесская, Волынская и Ровенская области.

Где предлагают самые высокие зарплаты

Самую высокую медианную зарплату среди вакансий с бронированием предлагают в Закарпатской области - 50 тысяч гривен в месяц.

Дальше идут:

Ивано-Франковская область - 45 тыс. гривен;

Волынская область - 45 тыс. гривен;

Тернопольская область - 43 тыс. гривен;

Ровенская область - 42 тыс. гривен;

Львовская область - 40 тыс. гривен;

Киевская область - 38 тыс. гривен;

Житомирская область - 37,5 тыс. гривен;

Полтавская область - 35,5 тыс. гривен.

Самые низкие медианные зарплаты среди проанализированных регионов зафиксировали в Харьковской области - 28 тысяч гривен, а также в Черновицкой - 25,65 тысячи гривен .

Кого работодатели ищут чаще всего

Больше всего вакансий с возможностью бронирования открывают для:

водителей;

строителей;

грузчиков;

разнорабочих;

продавцов;

автослесарей;

сварщиков;

кассиров;

кладовщиков.

Наибольший интерес среди соискателей также вызывают вакансии водителей. Кроме того, кандидаты активно откликаются на предложения для строителей, разнорабочих, грузчиков, охранников, продавцов, кассиров и кладовщиков.

Как пояснила руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина, большинство вакансий с бронированием приходится именно на рабочие профессии.

"Возможность бронирования чаще всего предлагают предприятия критической инфраструктуры, производства, строительства, логистики и транспорта. Именно поэтому среди вакансий преобладают водители, строители, грузчики, автослесари, сварщики и другие рабочие специальности", - отметила она.

По ее словам, именно в этих областях уже длительное время ощущается дефицит кадров, поэтому работодатели конкурируют за работников не только возможностью бронирования, но и уровнем оплаты труда.

Кто может зарабатывать более 100 тысяч гривен

Самые высокие медиа зарплаты среди вакансий с бронированием работодатели предлагают:

штукатурам - 101 250 гривен ;

; фасадникам - 97 500 гривен ;

; рихтовщикам - 87 500 гривен ;

; каменщикам - 82 500 гривен ;

; плиточникам - 72 500 гривен.

К наиболее оплачиваемым профессиям также относятся дальнобойщики (70 тыс. гривен), таксисты (57,5 тыс. гривен), механики (57,5 тыс. гривен), маляры (57,5 тыс. гривен) и строители (55,5 тыс. гривен).

В то же время, самые низкие медианные зарплаты среди вакансий с бронированием зафиксировали для медсестер (16,75 тыс. гривен), уборщиц (17,25 тыс. гривен) и кассиров (19,9 тыс. гривен).