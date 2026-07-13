Зарплаты до 100 тысяч и бронь: кому в Украине готовы платить больше всего

В Украине продолжает расти количество вакансий с возможностью бронирования. За год таких предложений увеличилось на четверть, а медианная зарплата достигла 35 тысяч гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Работа.
Главное:
По данным платформы, за последний год количество вакансий с возможностью бронирования выросло на 25%, количество отзывов кандидатов - на 28%, а медианная заработная плата увеличилась на 17% и сейчас составляет 35 тысяч гривен.
Больше всего таких вакансий работодатели размещают в:
В десятку также вошли Ивано-Франковская, Волынская и Закарпатская области.
По количеству отзывов лидирует Киевская область. Далее расположились Днепропетровская, Львовская, Харьковская, Ивано-Франковская, Запорожская, Одесская, Волынская и Ровенская области.
Самую высокую медианную зарплату среди вакансий с бронированием предлагают в Закарпатской области - 50 тысяч гривен в месяц.
Дальше идут:
Самые низкие медианные зарплаты среди проанализированных регионов зафиксировали в Харьковской области - 28 тысяч гривен, а также в Черновицкой - 25,65 тысячи гривен .
Больше всего вакансий с возможностью бронирования открывают для:
Наибольший интерес среди соискателей также вызывают вакансии водителей. Кроме того, кандидаты активно откликаются на предложения для строителей, разнорабочих, грузчиков, охранников, продавцов, кассиров и кладовщиков.
Как пояснила руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина, большинство вакансий с бронированием приходится именно на рабочие профессии.
"Возможность бронирования чаще всего предлагают предприятия критической инфраструктуры, производства, строительства, логистики и транспорта. Именно поэтому среди вакансий преобладают водители, строители, грузчики, автослесари, сварщики и другие рабочие специальности", - отметила она.
По ее словам, именно в этих областях уже длительное время ощущается дефицит кадров, поэтому работодатели конкурируют за работников не только возможностью бронирования, но и уровнем оплаты труда.
Самые высокие медиа зарплаты среди вакансий с бронированием работодатели предлагают:
К наиболее оплачиваемым профессиям также относятся дальнобойщики (70 тыс. гривен), таксисты (57,5 тыс. гривен), механики (57,5 тыс. гривен), маляры (57,5 тыс. гривен) и строители (55,5 тыс. гривен).
В то же время, самые низкие медианные зарплаты среди вакансий с бронированием зафиксировали для медсестер (16,75 тыс. гривен), уборщиц (17,25 тыс. гривен) и кассиров (19,9 тыс. гривен).
Ранее РБК-Украина рассказывала, что в конце июня в Украине было почти вдвое больше открытых вакансий, чем официально зарегистрированных безработных. Работодатели искали около 235 тысяч работников, в то время как статус безработного имели 93 тысячи человек.
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