Зарплата українців залежить від професії: в яких сферах платять найбільше

Жінки або чоловіки: чиї зарплати більші

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що хоча в Україні на законодавчому рівні закріплена рівність трудових прав для обох статей, на практиці досі можна зустрітися з дискримінаційними нормами.

Варто зазначити, що суто "чоловічі" професії в нашій країні зникли лише у 2017 році, коли було скасовано наказ Міністерства охорони здоров'я зі списком 450 професій які вважалися "небезпечними для здоров'я" жінок.

Ще більше ситуацію з гендерною рівністю змінила повномасштабна війна, адже на тлі мобілізаційних процесів роботодавці все активніше залучають жінок на "нетипові" на перший погляд, посади у сфері транспорту, будівництва, аграрному секторі і т.ін.

Однак наближення до балансу між жінками та чоловіками у професіях, не означає рівності в оплаті праці.

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