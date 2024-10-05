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Зростання реальних зарплат українців сповільнилося: у чому причина

Україна, Субота 05 жовтня 2024 13:04
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Зростання реальних зарплат українців сповільнилося: у чому причина Фото: Зарплати в Україні зростають через брак робочої сили (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Брак робочої сили зумовлює високі темпи зростання номінальних зарплат в Україні. Водночас через вищу інфляцію зростання реальних зарплат сповільнилося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (жовтень 2024 року).

Зарплата та доходи

За відсутності офіційних даних Держстату НБУ оцінював доходи за такими показниками, як середня пенсія, середня зарплата для нарахування пенсії від Пенсійного фонду України, єдиний соціальний внесок (ЄСВ) загальний, ЄСВ приватного сектору, податок на доходи приватних осіб (ПДФО).

Зростання реальних зарплат українців сповільнилося: у чому причина

Як зазначили в НБУ, згідно з опитуванням Інституту економічних досліджень, оцінки складності пошуку працівників стабілізувалися на високому рівні.

Зростання реальних зарплат українців сповільнилося: у чому причина

За опитуванням Advanter, у середньому штати компаній у серпні були укомплектовані на 71%, причому ситуація не поліпшувалася (74% у травні 2024 року).

Зростання реальних зарплат українців сповільнилося: у чому причина

Ринок праці

За даними НБУ, кількість нових вакансій надалі зростає порівняно з минулим роком, зокрема у великих містах, завдяки пожвавленню економічної активності.

Зростання реальних зарплат українців сповільнилося: у чому причина

"Водночас падіння кількості нових резюме припинилося, що може свідчити про активізацію пошуку роботи українцями", - йдеться в огляді.

Нагадаємо, за даними Мінекономіки, українські підприємства підвищують рівень оплати праці з метою утримання та залучення нового висококваліфікованого персоналу в умовах нестачі трудових ресурсів у країні.

Середня зарплата штатних працівників в Україні зросла у другому кварталі 2024 року на 22,1% до 20 964 гривень.

За даними Держстату, споживчі ціни в Україні у серпні 2024 року зросли на 7,5%.

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Зарплата в Україні Національний банк України
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