Зарплати жінок і чоловіків в Україні: хто заробляє більше

Нерівність оплати праці чоловіків та жінок залишається проблемою впродовж багатьох років. Через стереотипи у суспільстві та низку інших чинників українки мають нижчі зарплати навіть на керівних посадах. При цьому в уряді вже почали реалізацію програми, яка має на меті скоротити гендерний розрив на ринку праці.

Більш докладно про те, як відрізняється зарплата чоловіків і жінок та що пропонує влада для подолання проблеми, – в матеріалі РБК-Україна .

Зміст:

Рівні у професіях, але не в зарплатах?

Рівність трудових прав для обох статей закріплена в Україні на законодавчому рівні, хоча на практиці досі діють дискримінаційні норми. Суто "чоловічі" професії зникли лише у 2017 році, коли було скасовано наказ Міністерства охорони здоров'я зі списком 450 професій які вважалися "небезпечними для здоров’я" жінок.

Повномасштабна війна ще більше змінила ситуацію з гендерною рівністю. Через мобілізацію чоловіків роботодавці почали активніше залучати жінок на "нетипові" посади у сфері транспорту, будівництва, аграрному секторі.

Однак наближення до балансу між жінками та чоловіками у професіях, не означає рівності в оплаті праці.

Ця проблема існує не тільки в Україні, а й у багатьох інших державах.

На Всесвітньому економічному форумі у 2023 році представили аналітичні дані, які свідчать, що на усунення гендерного розриву в зарплатах на глобальному рівні знадобиться 131 рік. Україна перебуває на 66 місці серед 146 країн світу за рівнем прогресу зусиль у подоланні гендерного розриву.

До повномасштабного вторгнення РФ, за даними Держстату, різниця в оплаті праці між жінками та чоловіками в Україні становила 18,6% (2021 рік).

"На практиці це означає, що жінкам доводиться працювати більше, щоб отримувати стільки ж, скільки чоловіки – в середньому за життя це 6,5 років додаткової праці", – зазначали в Міністерстві економіки.

Вже під час великої війни рівень працевлаштування жінок зріс порівняно з довоєнними показниками (51% проти 43%), проте гендерний розрив у зарплатах лише загострився.

Фото: під час війни все більше жінок працюють на "нетипових" посадах (Getty Images)

Середня заробітна плата жінок у 2023 році на загальному рівні становила 69% від рівня оплати праці чоловіків, а у бюджетній сфері – лише 50%. Це дані дослідження Держслужби зайнятості, Федерації роботодавців та Helvetas Swiss Intercooperation.

Водночас автори дослідження зазначають, що таке збільшення розриву зумовлено тим, що у показниках зарплат чоловіків врахований рівень оплати праці військовослужбовців ЗСУ, який є значно вищим за середній.

Причини гендерного розриву та розподіл по професіях

Гендерний розрив на ринку праці має низку причин. Зокрема це упередження суспільства щодо ролі жінки.

Зазвичай чоловіки переважають на керівних посадах, жінки – у менш прибуткових секторах економіки або на посадах з нижчим рівнем оплати праці.

До того ж через нерівномірний розподіл сімейних обов’язків, доглядом за дітьми, жінки мають менше часу на професійний розвиток.

Відпустки по догляду за дитиною, якими частіше користуються жінки, також впливають на їхній досвід і кар'єрні можливості.

Стосовно рівня оплати праці, за даними Держстату до повномасштабної війни (2021 рік), найбільший розрив у зарплатах чоловіків і жінок спостерігався у таких сферах діяльності:

промисловість (25%);

фінансова та страхова діяльність (32%);

діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг (34%).

Фото: чоловіки переважають на керівних посадах (freepik.com)

Наразі Україна тримає першість за глобальним показником залучення жінок до професійних і технічних сфер. Водночас лише 15% компаній належать жінкам та лише в 17,7% бізнесів жінки обіймають керівні посади.

Як зазначається у звіті організації UN Women Ukraine за 2023 рік, Україна лідирує за показником залучення дівчат до навчання в закладах середньої та вищої освіти. Але це не дає гарантії, що жінки в обраній сфері не отримуватимуть менше.

У документі йдеться, що гендерний розрив все ще залишається в таких спеціальностях, як педагогіка, ІТ, сільське господарство, медицина, соціальні науки.

Розподіл професій за гендером також відстежив український аналітичний центр СEDOS у 2023 році на прикладі фахової передвищої та вищої освіти:

Чоловіків навчається більше на інженерних, машинобудівних, транспортних й аграрних спеціальностях;

Кількість жінок переважає на освітніх, медичних, мистецьких та гуманітарних спеціальностях.

Який шлях до подолання дискримінації жінок на ринку праці

Щоб подолати розрив між рівнем оплати праці чоловіків та жінок в Україні, уряд представив Національну стратегію до 2030 року, мета якої – досягти скорочення різниці у зарплатах з довоєнного показника 18,6% до 13,6%.

Стратегія містить набір інструментів для посилення ролі жінок на ринку праці:

запровадження змін у трудовому законодавстві;

реалізація програм для підтримки жіночих бізнесів (грошові гранти);

реалізація програм з професійного навчання та перенавчання українок.

Фото: для подолання гендерного розриву запускають програми професійного перенавчання (Getty Images)

В Міністерстві економіки пояснили, що затвердження нових положень Трудового кодексу має надати жінкам додаткові можливості для професійної реалізації та посилить захист їхніх прав.

Зокрема, буде законодавчо закріплено принцип однакової оплати праці жінок та чоловіків за працю рівної цінності, врегульовано правовий захист працюючих жінок виключно в рамках позитивної дискримінації, що сприятиме підвищенню їх конкурентоздатності.

Окрім того, жінки мають отримати більше можливостей працювати за гнучким графіком, вдома або дистанційно.

Додатково будуть передбачені гарантії працівницям, що вигодовують дитину. Жінки самостійно прийматимуть рішення щодо залучення до роботи у нічний час або направлення їх у відрядження.

"Як показують підрахунки McKinsey Global Institute, якби жінки були залучені до ринку праці, так само як і чоловіки, глобальний ВВП впродовж 2015-2025 років виріс би на 26%", – зазначила Перший віцепрем'єр-міністр - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

При підготовці матеріалу використовувалися: публікація Урядового порталу, допис на Facebook-сторінці кампанії "Звісно, зможеш!", публікація на сайті Федерації роботодавців України, звіт організації UN Women Ukraine за 2023 рік, дані Держстату щодо середньомісячної заробітної плати за статтю та видами економічної діяльності.