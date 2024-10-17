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Зарплата украинцев зависит от профессии: в каких сферах платят больше всего

Зарплаты украинцев зависят, в частности, от сферы работы (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Зарплаты украинцев зависят не только от степени образования, уровня знаний, опыта работы или квалификаций, но и от сферы (профессии), в которой человеку придется работать.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

В каких сферах украинцам платят больше всего

Во втором квартале 2024 года эксперты зафиксировали рост в Украине средней зарплаты официально трудоустроенных работников (которая составляла почти 21 тысячу гривен). Однако в некоторых областях специалистам платят больше, чем в других.

Так, среди специалистов с наибольшими зарплатами стоит упомянуть работников из сферы:

  • информации и телекоммуникаций - около 50,2 тыс. грн
  • авиационного транспорта - около 43,4 тыс. грн
  • финансовой и страховой деятельности - около 39,9 тыс. грн
  • профессиональной, научной и технической деятельности - около 28,3 тыс. грн
  • государственного управления и обороны - около 27,3 тыс. грн
  • обязательного социального страхования - около 27,3 тыс. грн

Тем временем наименьшие зарплаты получают работники из сферы:

  • временного размещения и организации питания - около 15,4 тыс. грн
  • искусства, спорта, развлечений и отдыха - около 15,1 тыс. грн
  • образования - около 15,1 тыс. грн
  • функционирования библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры - около 12,8 тыс. грн
  • деятельности в сфере творчества, искусства и развлечений - около 12,8 тыс. грн

Средняя зарплата в Украине по видам экономической деятельности (скриншот: ukrstat.gov.ua/operativ)

Женщины или мужчины: чьи зарплаты больше

Напомним, ранее мы рассказывали, что хотя в Украине на законодательном уровне закреплено равенство трудовых прав для обоих полов, на практике до сих пор можно встретиться с дискриминационными нормами.

Стоит отметить, что чисто "мужские" профессии в нашей стране исчезли только в 2017 году, когда был отменен приказ Министерства здравоохранения со списком 450 профессий, которые считались "опасными для здоровья" женщин.

Еще больше ситуацию с гендерным равенством изменила полномасштабная война, ведь на фоне мобилизационных процессов работодатели все активнее привлекают женщин на "нетипичные" на первый взгляд должности в сфере транспорта, строительства, аграрном секторе и т.п.

Однако приближение к балансу между женщинами и мужчинами в профессиях не означает равенства в оплате труда.

Читайте также, почему рост реальных зарплат украинцев замедлился.

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