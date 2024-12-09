Зарплата в Україні зросла більш ніж на 20%: кому платять найвищу

За даними статистичного відомства, найвища заробітна плата у сфері "Інформація та телекомунікації", де вона зросла на 37,7% до 50 752 гривень.

На другому місці - "Фінансова та страхова діяльність". Фінансисти в середньому одержують 40 194 гривень. Зростання на 20,5%.

Далі йде "Професійна, наукова та технічна діяльність" - 28 167 гривень. Ріст на 24,6%.

У сфері "Державне управління та оборона" зарплати зросли на 24,0% до 26 904 гривень.

Найнижчі зарплати в освіті - 13 970 гривень, де зарплати зросли на 15,6%.