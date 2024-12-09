Середня зарплата українців досягла 530 доларів: як вона змінювалася за 30 років

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики ( Держстат ).

За даними статистичного відомства, середня зарплата штатних працівників в Україні зросла у третьому кварталі 2024 року на 22,3% до 21 946 гривень.

У гривнях це вище на 56,6% порівняно із довоєнним 2021 роком (14 014 гривень).

Зарплата також вища і у доларовому еквіваленті – 532 доларів. У 2021 році зарплата становила 514 доларів.

Прогнози зростання зарплат

Як зазначають у НБУ, конкуренція за працівників змушує роботодавців підвищувати зарплату . Однак посилення інфляційного тиску зумовило певне уповільнення темпів зростання реальних зарплат.

У центробанку очікують, що реальна зарплата (з урахуванням інфляції) довоєнний рівень наприкінці цього року.

За даними НБУ, середня номінальна зарплата в Україні 2023 р. зросла на 17,4%, а реальна (з урахуванням інфляції) на 3,7%.

НБУ прогнозує, що у 2024 році очікується зростання номінальної зарплати на 21,0% (попередній прогноз – 16,1%), реальної – на 14,0% (9,7%).

У 2025 році номінальна зарплата зросте на 16,0%, реальна – на 6,5%, у 2026 році номінальна зарплата зросте на 8,9%, реальна – на 2,9%.