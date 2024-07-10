Що буде із зарплатами та цінами в Україні: в уряді покращили очікування на 2024 рік
Міністерство економіки змінило очікування щодо зростання споживчих цін та заробітних плат в у 2024 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Мінекономіки.
За розрахунками міністерства, споживчі ціни в середньому за рік зростуть на 5,4%, а у грудні до грудня - на 7,9%.
У прогнозі уряду, затвердженого минулого року, прогнозувалася середньорічна інфляція 8,5% та 9,7% на грудень.
Крім того, очікується, що середньомісячна зарплата працівників (брутто) становитиме 20 581 гривень, а скоригована на інфляцію зросте 12,0%.
Раніше прогнозувалася середня зарплата 21 809 гривень, але зростання реальної зарплати лише на 8,5% через вищу інфляцію.
Нагадаємо, за оцінками НБУ, підприємства в Україні відчувають брак робочої сили, що змушує їх підвищувати зарплати.
За прогнозом НБУ, у 2024 році очікується зростання номінальної зарплати на 14,8%, реальної (з урахуванням інфляції) - на 8,1%.