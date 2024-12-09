Зарплата в Україні зросла більш ніж на 20%: кому платять найвищу
Середня зарплата штатних працівників в Україні зросла за січень-вересень 2024 року на 22,2% до 20 592 гривень. Фінансистами та айтішникам платять значно більше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).
За даними статистичного відомства, найвища заробітна плата у сфері "Інформація та телекомунікації", де вона зросла на 37,7% до 50 752 гривень.
На другому місці - "Фінансова та страхова діяльність". Фінансисти в середньому одержують 40 194 гривень. Зростання на 20,5%.
Далі йде "Професійна, наукова та технічна діяльність" - 28 167 гривень. Ріст на 24,6%.
У сфері "Державне управління та оборона" зарплати зросли на 24,0% до 26 904 гривень.
Найнижчі зарплати в освіті - 13 970 гривень, де зарплати зросли на 15,6%.
Нагадаємо, Міністерство економіки прогнозує, що середньомісячна зарплата працівників (брутто) у 2024 році становитиме 20 581 гривню, а скоригована на інфляцію зросте 12,0%.
Зарплати в Україні продовжують зростати під впливом нестачі кваліфікованих працівників. Зарплата в доларах у третьому кварталі 2024 року досягла 532 доларів та перевищила довоєнний рівень.
Відзначимо, інфляція в Україні суттєво прискорилася та вже перевищила 10%. Це призводить до уповільнення темпів зростання реальних доходів українців. Зокрема, реальні доходи пенсіонерів фактично припинили зростання у 2024 році.