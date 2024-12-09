Зарплата в Украине выросла более чем на 20%: кому платят самую высокую

Средняя зарплата штатных работников в Украине выросла за январь-октябрь 2024 на 22,2% до 20 592 гривен. Финансистами и айтишникам платят гораздо больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики ( Госстат ).

По данным статистического ведомства, самая высокая заработная плата в сфере "Информация и телекоммуникации", где она выросла на 37,7% до 50 752 гривен.

На втором месте – "Финансовая и страховая деятельность". Финансисты в среднем получают 40194 гривен. Рост на 20,5%.

Далее следует "Профессиональная, научная и техническая деятельность" – 28 167 гривен. Рост на 24,6%.

В сфере "Государственное управление и оборона" зарплаты выросли на 24% до 26 904 гривен.

Самые низкие зарплаты в образовании – 13 970 гривен, где зарплаты выросли на 15,6%.