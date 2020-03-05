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Зарплата украинцев за 25 лет выросла в 140 раз

Новости » Экономика     05.03.2020 - 15:43
Зарплата украинцев за 25 лет выросла в 140 раз
Фото: доллары и гривны (Виталий Носач, РБК-Украина)

Если в 1995 году средняя зарплата была 73 гривны, то в 2019 году 10,5 тыс. гривен

Государственная служба статистики обнародовала данные о среднегодовой зарплате украинцев в 1995-2019 годах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, средняя зарплата выросла в 144 раза с 73 гривен в 1995 году до 10497 гривен в 2019 году.

Данные Госстата и Национального банка позволяют рассчитать среднюю зарплату в долларах. Однако национальная валюта гривна была введена только в 1996 году, поэтому корректные расчеты возможны только с этого года (исходя из среднегодового курса гривны к доллару).

Таким образом, в долларах средняя зарплата выросла в 5,9 раза - с 69 долларов 1996 году до 406 долларов в 2019 году.

Среднемесячная заработная плата штатных работников в 1995-2019 годахЗарплата украинцев за 25 лет выросла в 140 раз

Данные: Госстат

Напомним, по данным, Государственной службы статистики, за 2016-2019 годы реальная зарплата украинцев выросла на 56% и на 20% превысила уровень 2013 года.

Как сообщало РБК-Украина, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в январе 2020 года составила 10727 грн, что на 16,3% больше по сравнению январем 2019 года. Реальная зарплата (с учетом инфляции) в январе 2020 года к январю прошлого года выросла на 12,5%.

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