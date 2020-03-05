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Зарплата українців за 25 років зросла в 140 разів

Новини » Економіка     05.03.2020 - 15:43
Зарплата українців за 25 років зросла в 140 разів
Фото: долари і гривні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Якщо у 1995 році середня зарплата була 73 гривні, то в 2019 році 10,5 тис. гривень

Державна служба статистики оприлюднила дані про середньорічну зарплату українців в 1995-2019 роках. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, середня зарплата виросла в 144 рази з 73 гривень у 1995 році до 10497 гривень у 2019 році.

Дані Держстату і Національного банку дозволяють розрахувати середню зарплату в доларах. Проте національна валюта гривня була введена тільки в 1996 році, тому коректні розрахунки можливі лише з цього року (виходячи з середньорічного курсу гривні до долара).

Таким чином, у доларах середня зарплата зросла в 5,9 рази - з 69 доларів 1996 році до 406 доларів у 2019 році.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників у 1995-2019 роках

Зарплата українців за 25 років зросла в 140 разів

Дані: Держстат

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, за 2016-2019 роки реальна зарплата українців зросла на 56% і на 20% перевищила рівень 2013 року.

Як повідомляло РБК-Україна, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у січні 2020 року склала 10727 грн, що на 16,3% більше порівняно січнем 2019 року. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у січні 2020 року до січня минулого року зросла на 12,5%.

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