Зарплата в Украине: в каких сферах платят больше

По данным статистического ведомства, зарплаты в авиационном транспорте за год выросли на 28,7% до 27 084 гривен и остаются самыми высокими в Украине.

Также высокие зарплаты в сфере "Информация и телекоммуникации", где они выросли на 28,1 % до 24 900 гривен. В сфере "Финансовая и страховая деятельность" средние зарплаты выросли на 15,5% до 23 277 гривен.

Зарплаты медиков за год выросли на 41,9% до 11 516 гривен, педагогов - на 28,5% до 11 512 гривен.

Самые низкие зарплаты в сфере "Почтовая и курьерская деятельность", где они выросли на 18,5% до 8 009 гривен.