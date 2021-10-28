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Средняя зарплата в Украине за месяц выросла на 240 гривен

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Украина, Четверг 28 октября 2021 15:30
Средняя зарплата в Украине за месяц выросла на 240 гривен Фото: зарплата украинцев выросла до 14,2 тысяч гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в сентябре 2021 года составила 14 239 гривен. Это на 242 гривны больше по сравнению с августом (13 997 гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, за последний год (по сравнению с сентябрем прошлого года) зарплата выросла на 18,7%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла на 6,9%.

Средняя зарплата в Украине за месяц выросла на 240 гривен

Самая высокая начисленная зарплата в сентябре была в Киеве - 20 658 гривен, самая низкая - в Черновицкой области - 10 976 гривен.

По данным статистического ведомства, самая высокая зарплата была в отрасли "Информация и телекоммуникации" - 25 427 гривен, где начисления за год увеличились на 26,6%.

Далее идут "Финансовая и страховая деятельность" - 22 547 гривен (+16,6%), "Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование" - 18 842 гривен (+13,0%), "Профессиональная, научная и техническая деятельность" - 19 514 гривен (+14,2%).

Как сообщало РБК-Украина, в июне 2021 года средняя зарплата украинцев впервые в истории превысила 500 долларов и достигла 525 долларов. Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июне 2021 года составила 14 313 гривен.

Напомним, по данным Госстата, среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-декабрь 2020 года составляла 11 591 гривну. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплата выросла на 10,4%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла за год на 7,4%.

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Государственная служба статистики Зарплата в Украине
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