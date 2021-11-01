Зарплата в Україні: в яких сферах платять більше

За даними статистичного відомства, зарплати в авіаційному транспорті за рік зросли на 28,7% до 27 084 гривень і залишаються найвищими в Україні.

Також високі зарплати у сфері "Інформація та телекомунікації", де вони зросли на 28,1% до 24 900 гривень. У сфері "Фінансова та страхова діяльність" середні зарплати зросли на 15,5% до 23 277 гривень.

Зарплати медиків за рік зросли на 41,9% до 11 516 гривень, педагогів - на 28,5% до 11 512 гривень.

Найнижчі зарплати у сфері "Поштова та кур'єрська діяльність", де вони зросли на 18,5% до 8 009 гривень.