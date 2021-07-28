Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июне 2021 года составила 14 313 гривен. Это на 814 гривен больше по сравнению с маем (13 499 гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

Таким образом, средняя зарплата украинцев впервые в истории превысила 500 долларов. Средний курс в июне составлял 27,24 гривен за доллар. Средняя зарплата составила 525 долларов.

По данным статистического ведомства, за последний год (по сравнению с июнем прошлого года) зарплата выросла на 23,6%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) за год выросла на 12,9%.

Самая высокая начисленная зарплата в июне была в Киеве - 20 455 гривен, самая низкая - в Кировоградской области - 11 497 гривен.

Отметим, средняя зарплата в Украине достигла 400 долларов летом 2008 года, однако после начала кризиса резко снизилась. Второй раз зарплата достигла 400 долларов в середине 2013 года, после чего упала в два раза. В третий раз зарплата поднялась до 400 долларов в июне 2019 года.