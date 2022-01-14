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Что будет с ценами в Украине: экономист назвал риски на 2022 год

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Украина, Пятница 14 января 2022 11:33
Что будет с ценами в Украине: экономист назвал риски на 2022 год Фото: цены в Украине за 2022 год вырастут на 7,2%, прогнозируют в ICU (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Александр Белоус

Потребительские цены в Украине в 2022 году вырастут на 7,2%, прогнозируют в компании ICU. Сохранение высокой инфляции - сам по себе один из значительных рисков для украинской экономики в 2022 году.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Заложники России, долгов и газа. Какие риски и вызовы стоят перед экономикой Украины".

"Высокая инфляция обесценивает сбережения населения, демотивирует эти сбережения держать и накапливать, а значит, лишает экономику инвестиционного ресурса", - сказал глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

На конец года, как пояснил Ваврищук, сославшись на прогноз ICU, потребительская инфляция в Украине не вернется в целевой диапазон НБУ в 5% (+/- 1%), составив 7,2%.

Высокие цены энергоносителей производители непременно будут вынуждены со временем переложить на конечного потребителя, уверен Ваврищук.

Тогда как рост цен на продукты питания, по мнению экономиста, к концу года может существенно замедлиться, поскольку продовольственная инфляция в мире начала идти на спад.

Напомним, потребительские цены в Украине в декабре 2021 года по сравнению с ноябрем выросли на 0,6%. За 2021 год рост цен составил 10,0%, что является максимальным показателем с 2017 года (13,7%).

Кабинет министров прогнозирует, что рост потребительских цен (декабрь к декабрю) составит 6,2%. Это официальный прогноз, заложенный в государственный бюджет на 2022 год.

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