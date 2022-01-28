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Зарплата в Україні за рік зросла більш ніж на 3000 гривень, але половину "з'їла" інфляція

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Україна, П'ятниця 28 січня 2022 15:00
Зарплата в Україні за рік зросла більш ніж на 3000 гривень, але половину "з'їла" інфляція Фото: зарплата українців зросла до 17,5 тисяч (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України в грудні 2021 року склала 17 453 гривні. Це на 3 274 гривні більше у порівнянні з груднем минулого року (14 179 гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, за останній рік зарплата зросла на 23,1%. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросла на 11,9%.

Разом з тим, грудень не є показовим місяцем, оскільки наприкінці року виплачуються премії, надбавки тощо.

Найвища нарахована зарплата в грудні була в Києві - 26 759 гривень, найнижча - в Чернігівській області - 13 537 гривень.

Найбільшу зарплату отримують у сферах "Фінансова та страхова діяльність" - 31 274 гривні, "Інформація та телекомунікації" - 29 963 гривні. Найнижчу - "Тимчасове розміщення та організація харчування" - 9 710 гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у 2021 році зросли на 10,0%.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) поліпшив прогноз зростання номінальної заробітної плати на 2022 рік до 15,2%. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросте на 6,1%.

Нагадаємо, за даними Держстату, середньомісячна заробітна платня штатних працівників за січень-грудень 2020 року становила 11 591 гривню. Порівняно з відповідним періодом попереднього року зарплата зросла на 10,4%. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросла за рік на 7,4%.

Як повідомляло РБК-Україна, в червні 2021 року середня зарплата українців вперше в історії перевищила 500 доларів і досягла 525 доларів.

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