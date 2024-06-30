Зарплата стане вищою на 40%: кому обов'язково знати англійську для роботи

Англійська мова вже давно є міжнародною мовою, якою спілкуються у світі та яку вивчають у школах. Крім того, сьогодні є професії, куди без знання цієї іноземної мови складно потрапити.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на дослідження сайту з пошуку роботи Work.ua.
Десятка сфер роботи, де без англійської не обійтися:
У перших чотирьох категоріях майже половина вакансій вимагає знання англійської мови від кандидатів.
За даними дослідження, у травні середній розмір заробітної плати склав 20 000 гривень. Напротивагу у вакансіях з обов'язковими знаннями англійської - 28 000 гривень.
Найбільше різниця помітна у таких категоріях:
Очевидною є закономірність: що вищий рівень мови, то вища зарплата. У середньому дохід залежно від рівня такий:
"Звісно ж, на розмір зарплати впливає не лише англійська, а й низка інших чинників, як-от hard і soft skills, досвід тощо. Однак володіння мовою, безумовно, є необхідним чинником, щоб претендувати на такі вакансії та заробляти більше", - йдеться в дослідженні.
Раніше ми розповідали, в яких галузях роботи в Україні найбільше вакансій.
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