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Зарплата стане вищою на 40%: кому обов'язково знати англійську для роботи

Кому обов'язково володіти англійською мовою для роботи (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Англійська мова вже давно є міжнародною мовою, якою спілкуються у світі та яку вивчають у школах. Крім того, сьогодні є професії, куди без знання цієї іноземної мови складно потрапити.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дослідження сайту з пошуку роботи Work.ua.

Де англійська є обов'язковою

Десятка сфер роботи, де без англійської не обійтися:

  • IT-сфера
  • маркетинг, реклама, PR
  • ЗМІ, видавництво, поліграфія
  • топменеджмент, керівництво вищої ланки
  • юриспруденція
  • освіта, наука
  • управління персоналом, HR
  • культура, музика, шоубізнес
  • секретаріат, діловодство
  • телекомунікації та зв'язок

У перших чотирьох категоріях майже половина вакансій вимагає знання англійської мови від кандидатів.

Як змінюється зарплата залежно від знання англійської

За даними дослідження, у травні середній розмір заробітної плати склав 20 000 гривень. Напротивагу у вакансіях з обов'язковими знаннями англійської - 28 000 гривень. 

Найбільше різниця помітна у таких категоріях:

  • фінанси, банк - зарплати зі знанням англійської 35 000 гривень, +100% до середньої зарплати у категорії
  • логістика, склад, ЗЕД - 35 000 гривень, +79%
  • бухгалтерія, аудит - 30 000 гривень, +62%
  • робочі спеціальності, виробництво - 32 300 гривень, +62%
  • сільське господарство, агробізнес - 32 500 гривень, +51%
  • дизайн, творчість - 31 000 гривень, +48%
  • транспорт, автобізнес - 40 000 гривень, +45%

Очевидною є закономірність: що вищий рівень мови, то вища зарплата. У середньому дохід залежно від рівня такий:

  • початковий - 22 000 гривень
  • середній - 25 000 гривень
  • вище середнього - 30 000 гривень
  • просунутий - 32 500 гривень
  • вільно - 35 000 гривень

"Звісно ж, на розмір зарплати впливає не лише англійська, а й низка інших чинників, як-от hard і soft skills, досвід тощо. Однак володіння мовою, безумовно, є необхідним чинником, щоб претендувати на такі вакансії та заробляти більше", - йдеться в дослідженні.

Раніше ми розповідали, в яких галузях роботи в Україні найбільше вакансій.

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