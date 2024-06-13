ua en ru
Чт, 13 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Де шукати роботу в Україні: ось які галузі з великою кількістю вакансій

Україна, Четвер 13 червня 2024 12:30
UA EN RU
Де шукати роботу в Україні: ось які галузі з великою кількістю вакансій Які сфери роботи найбільш популярні в Україні (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

Вторгнення Росії негативно вплинуло на український ринок праці, та попри це деякі сфери все одно залишаються найпопулярнішими серед шукачів роботи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дослідження ринку праці за травень сайту з пошуку роботи Work.ua.

В яких сферах найбільше вакансій

Напередодні літа всі інші галузі за кількістю вакансій випередила категорія "Сфера обслуговування" - 21 092. В інших царинах динаміка така:

  • "Робочі спеціальності, виробництво" - 19 271 вакансія
  • "Продаж, закупівля" - 14 179 вакансій
  • "Роздрібна торгівля" - 13 628 вакансій
  • "Готельно-ресторанний бізнес, туризм" - 11 903 вакансії
  • "Логістика, склад, ЗЕД" - 11 297 вакансій
  • "Адміністрація, керівництво середньої ланки" - 9 767 вакансій
  • "Транспорт, автобізнес" - 9 169 вакансій
  • "Медицина, фармацевтика" - 7 775 вакансій
  • "Бухгалтерія, аудит" - 7 710 вакансій

Лідером за приростом вакансій стала категорія "Охорона, безпека" завдяки вакансіям у Силах оборони.

Де шукати роботу в Україні: ось які галузі з великою кількістю вакансій

За даними аналітиків, значний приріст вакансій у травні був у категорії "Управління персоналом, HR". Зазвичай літній сезон є низьким для пошуку кандидатів, але дефіцит кадрів змушує компанії не зупиняти рекрутинг.

Традиційне для літнього сезону збільшення кількості вакансій у категоріях "Сфера обслуговування", "Готельно-ресторанний бізнес, туризм", "Будівництво, архітектура".

Дослідження також показує, що дефіцит кадрів і кандидатів на ринку праці штовхає роботодавців до гнучкості та широти поглядів на ринок праці. Тому частіше почали пропонувати роботу ветеранам (+14%), людям з інвалідністю (+11%), пенсіонерам (+19%).

Кількість віддалених вакансій і пропозицій роботи, де вимагають знання англійської, у травні практично не змінилася.

Кількість вакансій у регіонах

У травні найбільший приріст вакансій був у Івано-Франківській, Черкаській, Запорізькій (+3%), Сумській і Київській (+2%) областях.

В Одеській, Дніпропетровській та Харківській областях роботи стало більше лише на 1%. На Львівщині кількість вакансій скоротилася менш як на 1%.

Де шукати роботу в Україні: ось які галузі з великою кількістю вакансій

Раніше ми повідомляли про те, що в Україні запустили сайт із пошуку вакансій в армії.

Читайте також, в якій сфері в Україні можна найбільше заробляти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Робота в Україні
NEWS
Мета - втрати ворога у 30 тисяч на місяць. Як ЗСУ можуть виснажити РФ і зірвати її наступ
Мета - втрати ворога у 30 тисяч на місяць. Як ЗСУ можуть виснажити РФ і зірвати її наступ
DAILY
Два роки економії та графіків. Як Україна готує енергетику до зими та які виклики далі
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Два роки економії та графіків. Як Україна готує енергетику до зими та які виклики далі