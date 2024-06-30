Зарплата станет выше на 40%: кому обязательно знать английский для работы

Английский язык уже давно является международным языком, которым общаются в мире и который изучают в школах. Кроме того, сегодня есть профессии, куда без знания этого иностранного языка сложно попасть.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование сайта по поиску работы Work.ua.
Десятка сфер работы, где без английского не обойтись:
В первых четырех категориях почти половина вакансий требуют знания английского языка от кандидатов.
По данным исследования, в мае средний размер заработной платы составил 20 тысяч гривен. Тем временем в вакансиях с обязательными знаниями английского - 28 000 гривен.
Больше разница заметна в следующих категориях:
Очевидна закономерность: чем выше уровень языка, тем выше зарплата. В среднем доход в зависимости от уровня такой:
"Конечно же, на размер зарплаты влияет не только английский, но и ряд других факторов, таких как hard и soft skills, опыт и т. д. Однако владение языком, безусловно, является необходимым фактором, чтобы претендовать на такие вакансии и зарабатывать больше", - говорится в исследовании.
Раньше мы рассказывали, в каких отраслях работы в Украине больше всего вакансий.
Читайте также, как найти работу с помощью LinkedIn.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.