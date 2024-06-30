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Зарплата станет выше на 40%: кому обязательно знать английский для работы

Кому обязательно владеть английским языком для работы (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Английский язык уже давно является международным языком, которым общаются в мире и который изучают в школах. Кроме того, сегодня есть профессии, куда без знания этого иностранного языка сложно попасть.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование сайта по поиску работы Work.ua.

Где английский является обязательным

Десятка сфер работы, где без английского не обойтись:

  • IT-сфера
  • маркетинг, реклама, PR
  • СМИ, издательство, полиграфия
  • топ-менеджмент, руководство высшего звена
  • юриспруденция
  • образование, наука
  • управление персоналом, HR
  • культура, музыка, шоу-бизнес
  • секретариат, делопроизводство
  • телекоммуникации и связь

В первых четырех категориях почти половина вакансий требуют знания английского языка от кандидатов.

Как меняется зарплата в зависимости от знания английского

По данным исследования, в мае средний размер заработной платы составил 20 тысяч гривен. Тем временем в вакансиях с обязательными знаниями английского - 28 000 гривен.

Больше разница заметна в следующих категориях:

  • финансы, банк - зарплаты со знанием английского 35 000 гривен, +100% к средней зарплате в категории
  • логистика, склад, ВЭД - 35 000 гривен, +79%
  • бухгалтерия, аудит - 30 000 гривен, +62%
  • рабочие специальности, производство - 32 300 гривен, +62%
  • сельское хозяйство, агробизнес - 32 500 гривен, +51%
  • дизайн, творчество - 31 000 гривен, +48%
  • транспорт, автобизнес - 40 000 гривен, +45%

Очевидна закономерность: чем выше уровень языка, тем выше зарплата. В среднем доход в зависимости от уровня такой:

  • начальный - 22 000 гривен
  • средний - 25 000 гривен
  • выше среднего - 30 000 гривен
  • продвинутый - 32 500 гривен
  • свободно - 35 000 гривен

"Конечно же, на размер зарплаты влияет не только английский, но и ряд других факторов, таких как hard и soft skills, опыт и т. д. Однако владение языком, безусловно, является необходимым фактором, чтобы претендовать на такие вакансии и зарабатывать больше", - говорится в исследовании.

Раньше мы рассказывали, в каких отраслях работы в Украине больше всего вакансий.

Читайте также, как найти работу с помощью LinkedIn.

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Зарплата в УкраинеРабота в Украине