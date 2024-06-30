Зарплата станет выше на 40%: кому обязательно знать английский для работы

Где английский является обязательным

Десятка сфер работы, где без английского не обойтись:

IT-сфера

маркетинг, реклама, PR

СМИ, издательство, полиграфия

топ-менеджмент, руководство высшего звена

юриспруденция

образование, наука

управление персоналом, HR

культура, музыка, шоу-бизнес

секретариат, делопроизводство

телекоммуникации и связь

В первых четырех категориях почти половина вакансий требуют знания английского языка от кандидатов.

Как меняется зарплата в зависимости от знания английского

По данным исследования, в мае средний размер заработной платы составил 20 тысяч гривен. Тем временем в вакансиях с обязательными знаниями английского - 28 000 гривен.

Больше разница заметна в следующих категориях:

финансы, банк - зарплаты со знанием английского 35 000 гривен , +100% к средней зарплате в категории

, +100% к средней зарплате в категории логистика, склад, ВЭД - 35 000 гривен , +79%

, +79% бухгалтерия, аудит - 30 000 гривен , +62%

, +62% рабочие специальности, производство - 32 300 гривен , +62%

, +62% сельское хозяйство, агробизнес - 32 500 гривен , +51%

, +51% дизайн, творчество - 31 000 гривен , +48%

, +48% транспорт, автобизнес - 40 000 гривен, +45%

Очевидна закономерность: чем выше уровень языка, тем выше зарплата. В среднем доход в зависимости от уровня такой:

начальный - 22 000 гривен

средний - 25 000 гривен

выше среднего - 30 000 гривен

продвинутый - 32 500 гривен

свободно - 35 000 гривен

"Конечно же, на размер зарплаты влияет не только английский, но и ряд других факторов, таких как hard и soft skills, опыт и т. д. Однако владение языком, безусловно, является необходимым фактором, чтобы претендовать на такие вакансии и зарабатывать больше", - говорится в исследовании.