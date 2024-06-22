LinkedIn для пошуку роботи. Як знайти оміряну вакансію в соцмережах: прості поради

LinkedIn - це соціальна мережа, спеціально створена для пошуку роботи та кандидатів на посаду. Проте це зовсім не означає, що тільки-но ви зареєструєтеся, на вас посиплються пропозиції. Тоді як тут знайти роботу?

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла кар'єрна консультантка Наталія Поставна .

Як знайти роботу в LinkedIn: поради

Наталія радить розділяти LinkedIn та інші свої соціальні мережі, оскільки в ньому ви можете висвітлювати свій професійний досвід, кар'єрні досягнення, спілкуватися з рекрутерами та кандидатами тощо.

"Звернутися із пропозицією про роботу чи відгукнутися на вакансію краще в LinkedIn, ніж у Facebook чи Instagram", - каже експертка.

Для пошуку роботи в LinkedIn потрібно відповідно оформити свою сторінку. Головне правило - заповніть її повністю. Розмістіть інформацію про себе у всіх рядках, які пропонує мережа.

Для цього випадку також можна скористатися своїм резюме.

"Зазвичай коли людина йде в LinkedIn, у неї вже є створене резюме. Тому для своєї сторінки щось можна взяти звідти. Фактично сторінка в LinkedIn така сама, як і ваше резюме", - ділиться Наталія.

У шапці профілю напишіть посаду, на яку ви претендуєте, але не потрібно зазначати компанію, де працюєте зараз.

Обов'язково додайте інформацію про себе. Цей блок можна скопіювати з вашого резюме та вставити. Так само розкажіть про свій досвід роботи, освіту й навички.

Якщо ви маєте додаткову освіту (курси, тренінги тощо), розкажіть про це. До того ж якщо у вас є досвід волонтерської діяльності, можете про це окремо написати, але це вже не обов'язково.

Приклад заповненої сторінки в LinkedIn (фото: juliafesenko.com)

Розділ про володіння іноземними мовами також є важливим. Тому тут варто описати свої знання, вміння та досвід використання.

Основна світлина відіграє не менш важливу роль. Ось, яких правил варто дотримуватися під час вибору:

насамперед ставте саме ваше фото. Це потрібно не лише для того, аби роботодавці вас побачили. Якщо LinkedIn вас заблокує, а це можливо, ви зможете відновити свою сторінку завдяки фото.

зробіть знімок світлим, відкритим, усміхайтеся на ньому. Така картинка є більш привабливою.

фото повинне бути чітким, без інших людей чи тварин

стиль одягу - діловий, щоб не відволікати глядача

Ви також можете додати обкладинку. Зробіть її такою, щоб вона описувала рід вашої діяльності. На картинці також можна залишити ваші контактні дані.

Створити обкладинку можна легко через вебверсію програми Canva. За потреби зверніться за допомогою до дизайнера.

Чи потрібно активно вести сторінку

Користувачі LinkedIn часто створюють різний контент, пишуть дописи тощо. Це не обов'язково робити, якщо ви не маєте на меті розвивати особистий бренд, з'являтися в стрічці рекрутерів.

Якщо ж навпаки, доведеться постаратися. Розповідайте нову інформацію, яку дізналися чи вивчили; діліться секретами своєї роботи; розпочинайте дискусії; створюйте добірки корисних книг, курсів тощо. Словом усе, що стосується вашого кар'єрного розвитку.

Експериментуйте з темами й зможете побачити, що цікаво іншим.

У контексті особистого бренду є ще один важливий момент.

"Діяльність, яку ви ведете в LinkedIn, відображається. Усі лайки, репости. Тобто якщо я у Facebook полайкаю якісь дописи, це побачать не всі. А в LinkedIn хтось зайде на мій профіль і побачить мої коментарі, лайки тощо", - пояснює Наталія.

За її словами, на це можуть звернути увагу роботодавці, але не завжди.