Зарплата для розрахунку пенсії в Україні підскочила на понад 1300 гривень

Вівторок 28 жовтня 2025 16:28
Фото: зарплата для розрахунку пенсії в Україні підскочила на понад 1300 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Пенсійний фонд зафіксував різке збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який враховується для обчислення пенсії. У вересні він зріс на понад 1300 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПФУ.

"27 жовтня 2025 року затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії, за вересень 2025 року", - йдеться в повідомленні.

За даними ПФУ, середня зарплата становить 21 190 гривень 31 копійка.

З початку року середня зарплата для розрахунку пенсії збільшилася майже на 2530 гривень, а найвищий показник цього року зафіксовано в червні - 22 336 гривень 81 копійка.

Для порівняння:

  • у серпні середня зарплата для розрахунку пенсії становила 19 813 гривень 71 копійка;
  • у липні - 20 455 гривень 65 копійок;
  • у червні - 22 336 гривень 81 копійка;
  • у травні - 20 355 гривень 40 копійок;
  • у квітні - 19 856 гривень 19 копійок;
  • у березні - 19 430 гривень 52 копійки;
  • у лютому - 18 589 гривень 38 копійок;
  • у січні - 18 660 гривень 32 копійки.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні готують комплексну реформу пенсійної системи. Уряд хоче відмовитися від застарілих спецпенсій і створити накопичувальну складову.

Середній розмір пенсії в Україні з початку 2025 року зріс на 648 гривень, або на 11,1%, до 6 437 гривень. Пенсія зросла на 18 доларів і склала 156 доларів.

