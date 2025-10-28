ua en ru
Зарплата для расчета пенсии в Украине подскочила более чем на 1300 гривен

Вторник 28 октября 2025 16:28
Фото: зарплата для расчета пенсии в Украине подскочила более чем на 1300 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Пенсионный фонд зафиксировал резкое увеличение показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, который учитывается для исчисления пенсии. В сентябре он вырос более чем на 1300 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

"27 октября 2025 года утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии, за сентябрь 2025 года", - говорится в сообщении.

По данным ПФУ, средняя зарплата составляет 21 190 гривен 31 копейка.

С начала года средняя зарплата для расчета пенсии увеличилась почти на 2530 гривен, а самый высокий показатель этого года зафиксирован в июне - 22 336 гривен 81 копейка.

Для сравнения:

  • в августе средняя зарплата для расчета пенсии составляла 19 813 гривен 71 копейка;
  • в июле - 20 455 гривен 65 копеек;
  • в июне - 22 336 гривен 81 копейка;
  • в мае - 20 355 гривен 40 копеек;
  • в апреле - 19 856 гривен 19 копеек;
  • в марте - 19 430 гривен 52 копейки;
  • в феврале - 18 589 гривен 38 копеек;
  • в январе - 18 660 гривен 32 копейки.

Пенсии в Украине

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине готовят комплексную реформу пенсионной системы. Правительство хочет отказаться от устаревших спецпенсий и создать накопительную составляющую.

Средний размер пенсии в Украине с начала 2025 года вырос на 648 гривен, или на 11,1%, до 6 437 гривен. Пенсия выросла на 18 долларов и составила 156 долларов.

