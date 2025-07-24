Зарплата у конверті: як діяти, якщо роботодавець не віддає обіцяні гроші

У багатьох українців досі зберігається практика "сірої" зайнятості - коли працівник офіційно не оформлений, а зарплату отримує у конверті. Але в разі звільнення, конфлікту чи невиплати заробітної плати відстояти свої права стає значно складніше.
РБК-Україна розпитало голову комітету Асоціації адвокатів України з цивільного права та процесу Тетяну Даниленко, що робити, якщо ви працювали неофіційно, а роботодавець не виплатив грошей або не зарахував стаж.
Праця без трудового договору позбавляє працівника будь-яких соціальних гарантій, передбачених державою.
"Працівник, який погоджується на зарплату "у конверті", одразу стає соціально незахищеним. У таких випадках немає ні лікарняних, ні відпустки, ні страхового стажу", - пояснює Даниленко.
До того ж часто працівники навіть не знають, що їх не оформили офіційно - і дізнаються про це лише після звільнення або в разі конфлікту з роботодавцем.
Перший крок - зафіксувати своє звернення до роботодавця.
"Потрібно направити письмову претензію - рекомендованим листом або особисто зареєструвати у вхідній канцелярії. Обов'язково зберігайте копії документів і докази відправлення, адже вони знадобляться у разі судового спору", - радить юристка.
Далі можна звертатися до органів контролю:
"За результатами інспекційних відвідувань Держпраці може скласти припис про усунення порушень. Це не змусить роботодавця оформити працівника, але буде доказом для суду", - зазначає Даниленко.
Якщо роботодавець ігнорує звернення і перевірки, слід подавати позов до суду.
"Часто буває достатньо юридично грамотно складеної претензії, щоб вирішити спір до суду. Але якщо цього не сталося - потрібно звертатися до суду з доказами", - каже юристка.
Суд може:
Навіть якщо ви неофіційно працевлаштовані, довести це можливо. Стануть у пригоді:
"Чим більше доказів, тим сильніша ваша позиція в суді. Багато справ працівники програють саме через слабку доказову базу", - підкреслює Тетяна Даниленко.
За трудовими спорами діють спеціальні строки:
"Якщо працівник пропустив строк, адвокат може подати до суду клопотання про його поновлення. Але краще не зволікати", - зазначає юристка.
Позов подається до суду за місцем розташування роботодавця. До нього додаються всі докази та копії звернень до органів контролю. Предмет позову - встановлення факту трудових відносин і вимога про виплату заробітної плати.
"У моїй практиці був приклад, коли суд визнав трудові відносини, зобов’язав виплатити заборгованість і внести записи до трудової книжки. Рішення можна знайти у реєстрі судових рішень: справа №810/2593/18", - навела приклад Даниленко.
Тож, якщо вас неофіційно працевлаштували, важливо не мовчати та не відкладати дії. Спочатку - письмова претензія, потім - звернення до Держпраці та податкової, і в разі відмови - судовий позов.
"Поновлення порушених трудових прав - процес непростий і потребує рішучості. Але якщо роботодавець не виконав закон добровільно, змусити його це зробити зможе лише суд", - підсумувала Даниленко.
Читайте також про те, що у червні 2025 року в Україні зафіксували зростання медіанних зарплат на низці популярних вакансій. Про це свідчать дані аналітики OLX Робота, яка порівняла зміни у сфері працевлаштування з січнем цього року.
Раніше ми писали про те, що зараз найвищі зарплати в Україні у сфері ІТ та фінансах, але швидше збільшуються оклади у торгівлі, транспорті та сфері послуг. Також прогнозується підвищення зарплат у промисловості й сільському господарстві.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України й читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.