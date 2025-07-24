Зарплата в конверте: как действовать, если работодатель не отдает обещанные деньги

У многих украинцев до сих пор сохраняется практика "серой" занятости - когда работник официально не оформлен, а зарплату получает в конверте. Но в случае увольнения, конфликта или невыплаты заработной платы отстоять свои права становится значительно сложнее.
РБК-Украина расспросило главу комитета Ассоциации адвокатов Украины по гражданскому праву и процессу Татьяну Даниленко, что делать, если вы работали неофициально, а работодатель не выплатил денег или не засчитал стаж.
Работа без трудового договора лишает работника каких-либо социальных гарантий, предусмотренных государством.
"Работник, который соглашается на зарплату "в конверте", сразу становится социально незащищенным. В таких случаях нет ни больничных, ни отпуска, ни страхового стажа", - объясняет Даниленко.
К тому же часто работники даже не знают, что их не оформили официально - и узнают об этом только после увольнения или в случае конфликта с работодателем.
Первый шаг - зафиксировать свое обращение к работодателю.
"Нужно направить письменную претензию - заказным письмом или лично зарегистрировать во входящей канцелярии. Обязательно сохраняйте копии документов и доказательства отправки, ведь они понадобятся в случае судебного спора", - советует юрист.
Далее можно обращаться в органы контроля:
"По результатам инспекционных посещений Гоструда может составить предписание об устранении нарушений. Это не заставит работодателя оформить работника, но будет доказательством для суда", - отмечает Даниленко.
Если работодатель игнорирует обращения и проверки, следует подавать иск в суд.
"Часто бывает достаточно юридически грамотно составленной претензии, чтобы решить спор до суда. Но если этого не произошло - нужно обращаться в суд с доказательствами", - говорит юрист.
Суд может:
Даже если вы неофициально трудоустроены, доказать это возможно. Пригодятся в качестве доказательств:
"Чем больше доказательств, тем сильнее ваша позиция в суде. Многие дела работники проигрывают именно из-за слабой доказательной базы", - подчеркивает Татьяна Даниленко.
По трудовым спорам действуют специальные сроки:
"Если работник пропустил срок, адвокат может подать в суд ходатайство о его восстановлении. Но лучше не медлить", - отмечает юрист.
Иск подается в суд по месту нахождения работодателя. К нему прилагаются все доказательства и копии обращений в органы контроля. Предмет иска - установление факта трудовых отношений и требование о выплате заработной платы.
"В моей практике был пример, когда суд признал трудовые отношения, обязал выплатить задолженность и внести записи в трудовую книжку. Решение можно найти в реестре судебных решений: дело №810/2593/18", - привела пример Даниленко.
Поэтому, если вас неофициально трудоустроили, важно не молчать и не откладывать действия. Сначала - письменная претензия, затем - обращение в Гоструда и налоговую, и в случае отказа - судебный иск.
"Восстановление нарушенных трудовых прав - процесс непростой и требует решительности. Но если работодатель не выполнил закон добровольно, заставить его это сделать сможет только суд", - подытожила Даниленко.
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