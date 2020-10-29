Зарплата в год кризиса: в каких регионах Украины платят больше

В сентябре 2020 года средняя заработная плата штатных работников в Киеве составила 17 253 гривен. Это на 44% больше, чем в целом по стране (11 998 гривен).

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, также выше средней по стране зарплата в Донецкой области - 12 981 гривен и в Киевской области (12 109 гривен).

В остальных регионах зарплаты на уровне средней, или ниже. Меньше всего платят в Волынской области - 9 766 гривен (81%) от средней зарплаты по стране.

Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в сентябре 2020 года составила 11 998 гривен. Это на 4,8% (на 552 гривны) больше по сравнению августом (11 446 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-сентябрь 2020 года составляла 11 199 гривен. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплата выросла на 9,2%.

По данным статистического ведомства, больше всего упали зарплаты в авиационном транспорте - на 22,5%. В то же время зарплаты в этой сфере остаются самыми высокими в Украине - 21 048 гривен в месяц, что почти в два раза больше, чем в целом по экономике.