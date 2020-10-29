Зарплата в год кризиса: в каких отраслях платят больше

Фото: деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)

Авиационный транспорт пострадал больше всего, но зарплаты там все равно остались самыми высокими

Среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-сентябрь 2020 года составляла 11 199 гривен. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплата выросла на 9,2%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, больше всего упали зарплаты в авиационном транспорте - на 22,5%. В то же время зарплаты в этой сфере остаются самыми высокими в Украине - 21 048 гривен в месяц, что почти в два раза больше, чем в целом по экономике.

Кроме того, высокие зарплаты в сфере "Финансовая и страховая деятельность", где они выросли на 7,5% до 20 144 гривен.

В сфере "Информация и телекоммуникации" средние зарплаты выросли на 12,4% до 19 460 гривен.

Самые низкие зарплаты в сфере "Временное размещения и организация питания", где они упали на 12,4%.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в сентябре 2020 года составила 11 998 гривен. Это на 4,8% (на 552 гривны) больше по сравнению августом (11 446 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует к 2021 году рост средней заработной платы на 15% при повышении минимальной на 30%.