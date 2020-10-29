Зарплата в рік кризи: в яких галузях платять найбільше

Фото: гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)

Авіаційний транспорт постраждав найбільше, але зарплати там все одно залишилися найвищими

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за січень-вересень 2020 року становила 11 199 гривень. У порівнянні з відповідним періодом попереднього року зарплата зросла на 9,2%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, найбільше впали зарплати у авіаційному транспорті - на 22,5%. Водночас зарплати у цій сфері залишаються найвищими в Україні - 21 048 гривень на місяць, що майже у два рази більше, ніж в цілому по економіці.

Крім того, високі зарплати у сфері "Фінансова та страхова діяльність", де вони зросли на 7,5% до 20 144 гривень.

У сфері "Інформація та телекомунікації" середні зарплати зросли на 12,4% до 19 460 гривень.

Найнижчі зарплати у сфері "Тимчасове розміщування й організація харчування", де вони впали на 12,4%.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у вересні 2020 року склала 11 998 гривень. Це на 4,8% (на 552 гривні) більше порівняно серпнем (11 446 гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) прогнозує до 2021 року зростання середньої заробітної плати на 15% при підвищенні мінімальної на 30%.