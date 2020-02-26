Заражение коронавирусом подтвердили у россиян с лайнера Diamond Princess

Фото: Diamond Princess (marinetraffic.com)

Трое россиян были эвакуированы с лайнера в Казань

У троих граждан Российской Федерации, которые находились на круизном лайнере Diamond Princess подтвердили заражение коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что в воскресенье, 23 февраля, из Токио в Казань 23 февраля доставили восемь россиян, которые были на круизном лайнере Diamond Princess, где обнаружили коронавирус.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, что у трех человек выявили коронавирус в легкой форме.

Отметим, что на борту круизного лайнера находятся 25 украинцев, которые там работают. По словам начальника отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Украины Максима Коваленко, граждане Украины не собираются эвакуироваться в Украину.

Из-за вспышки китайского вируса в Соединенных Штатах объявили чрезвычайное положение. На данный момент в США было подтверждено 57 случаев заболевания, среди них 40 - пассажиры, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Йокогаме.