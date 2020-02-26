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В Японии увеличилось количество жертв коронавируса

Новости » Происшествия     26.02.2020 - 15:23
В Японии увеличилось количество жертв коронавируса
Иллюстративное фото (freepik)

В Японии от коронавируса умерли семь человек

Количество жертв коронавируса в Японии возросло до семи человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NHK.

Как сообщается, седьмой жертвой коронавируса в стране стал житель Токио, которому за 80. Он умер от воспаления легких после заражения коронавирусом.

В Министерстве здравоохранения страны заявляют, что 13 февраля у мужчины поднялась температура, и он был госпитализирован в Токио. Три дня спустя у него развилась проблема с дыханием, и 18 февраля у него оказался положительный результат на вирус. До смерти он проходил курс лечения в отделении интенсивной терапии другой больницы.

Напомним, по данным на 25 февраля, количество зараженных коронавирусом в Японии увеличилось до 862 человек. В это число входит 691 человека с круизного лайнера Diamond Princess, который сейчас находится на карантине.

Ранее сообщалось, что в Японии от коронавируса умер четвертый пассажир круизного лайнера Diamond Princess, который две недели находился на карантине. Жертвой коронавируса стал 80-летний японец. Он был госпитализирован после того, как тесты показали положительный результат на наличие у него вируса.

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