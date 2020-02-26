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Зараження коронавірусом підтвердили у росіян з лайнера Diamond Princess

Новини » В світі     26.02.2020 - 16:06
Зараження коронавірусом підтвердили у росіян з лайнера Diamond Princess
Фото: Diamond Princess (marinetraffic.com)

Троє росіян було евакуйовано з лайнера в Казань

У трьох громадян Російської Федерації, які перебували на круїзному лайнері Diamond Princess підтвердили зараження коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Наголошується, що в неділю, 23 лютого, з Токіо в Казань 23 лютого доставили вісім росіян, які були на круїзному лайнері Diamond Princess, де виявили коронавірус.

За словами віце-прем'єра Тетяни Голікової, що у трьох осіб виявили коронавірус в легкій формі.

Зазначимо, що на борту круїзного лайнера перебувають 25 українців, які там працюють. За словами начальника відділу менеджменту кризових ситуацій Департаменту консульської служби МЗС України Максима Коваленка, громадяни України не збираються евакуюватися в Україну.

Через спалах китайського вірусу в Сполучених Штатах оголосили надзвичайний стан. На даний момент у США було підтверджено 57 випадків захворювання, серед них 40 - пасажири, евакуйовані з круїзного лайнера Diamond Princess, що стоїть на карантині в японській Йокогамі.

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