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Украинцы решили остаться на борту лайнера Diamond Princess, - МИД

Новости » Политика     24.02.2020 - 22:26
Украинцы решили остаться на борту лайнера Diamond Princess, - МИД
Фото: Diamond Princess (marinetraffic.com)

По словам Максима Коваленко, если украинцы передумают, то в таком случае будут приниматься соответствующие меры.

Начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Максим Коваленко заявил, что 24 из 25 граждан Украины, которые работают на круизном лайнере Diamond Princess, не собираются эвакуироваться в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське радіо".

По его словам, с еще одним украинцем связаться не удалось.

"Их обязательства определяются контрактом, также учитываются их желания. На данный момент 24 из них сообщили, что не намерены пока возвращаться в Украину. Еще с одним украинцев еще устанавливается контакт", - заявил он.

При этом он добавил, что если украинцы передумают относительно возвращения в Украину, то в таком случае будут приниматься соответствующие меры.

Напомним, Евросоюз совместно профинансирует расходы по репатриации европейцев с круизного лайнера Diamond Princess, из-за коронавируса пришвартованного на карантин в японском порту Йокогама.

Отметим, 3 февраля круизный лайнер с более чем 3500 человек на борту был помещен на карантин. Позже стало известно, что на борту корабля находится 25 украинцев. Двое из них были инфицированы.

Кроме того, 18 февраля, из японской больницы планировали выписать одного из украинцев, который находился на лайнере Diamond Princess. Также в украинском правительстве отметили, что на данный момент не планируется эвакуация украинцев.

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