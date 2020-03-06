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Подозрение на коронавирус у девяти украинцев не подтвердилось, - Минздрав

Новости » Общество     06.03.2020 - 15:47
Подозрение на коронавирус у девяти украинцев не подтвердилось, - Минздрав
Иллюстративное фото (synevo.ua)

По состоянию на 6 марта в Украине не зарегистрировано новых случаев заболевания COVID-19

В Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины заявили, что лабораторные исследования не подтвердили подозрение на коронавирус у девяти украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Коронавірус_інфо".

Как сообщается, по состоянию на 6 марта в Украине не зарегистрировано новых случаев заболевания COVID-19.

"В Центр общественного здоровья поступило 9 сообщений о подозрении на заболевание коронавируса, но лабораторные исследования в вирусологической референс-лаборатории показали отрицательные результаты, ни у кого не обнаружено коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что по всей территории Украины в определенных медицинских учреждениях продолжаются обучения (симуляционные упражнения) в случае фиксации COVID-19.

Напомним, сегодня стало известно, что Центр общественного здоровья Украины проверяет девять сообщений о подозрении на коронавирус.

Добавим, что в Украине первый случай коронавируса был обнаружен в Черновцах 3 марта. Вирус был выявлен у мужчины, которые до этого путешествовал по Италии. В связи с этим в Черновицкой области с 6 по 22 марта закрыты учебные заведения и запрещено проводить массовые мероприятия.

Также массовые мероприятия были приостановлены в Житомире.

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