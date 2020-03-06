Підозру на коронавірус у дев'яти українців не підтвердилася, - МОЗ

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Станом на 6 березня в Україні не зареєстровано нових випадків захворювання COVID-19

У Центрі громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України заявили, що лабораторні дослідження не підтвердили підозру на коронавірус у дев'яти українців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Коронавірус_інфо".

Як повідомляється, станом на 6 березня в Україні не зареєстровано нових випадків захворювання COVID-19.

"У Центр громадського здоров'я надійшло 9 повідомлень про підозру на захворювання коронавіруса, але лабораторні дослідження у вірусологічній референс-лабораторії показали негативні результати, ні в кого не виявлено коронавирусной інфекції", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що по всій території України у визначених медичних закладах тривають навчання (симуляційні вправи) у разі фіксації COVID-19.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Центр громадського здоров'я України перевіряє дев'ять повідомлень про підозру на коронавірус.

Додамо, що в Україні перший випадок коронавіруса був виявлений у Чернівцях 3 березня. Вірус був виявлений у чоловіка, які до цього подорожував по Італії. У зв'язку з цим у Чернівецькій області з 6 по 22 березня закриті навчальні заклади та заборонено проводити масові заходи.

Також масові заходи були припинені в Житомирі.