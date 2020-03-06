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Закрытые школы, усиленная дезинфекция и запрет концертов: ЧС в Черновцах из-за коронавируса

Новости » Общество     06.03.2020 - 06:01
Закрытые школы, усиленная дезинфекция и запрет концертов: ЧС в Черновцах из-за коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ограничения из-за коронавируса в Черновцах ввели до 22 марта включительно

Коронавирус в Украине на данный момент зафиксирован в Черновцах. Чтобы предотвратить распространение вируса в городе и области с 6 по 22 марта закрыты учебные заведения и запрещено проводить массовые мероприятия, подробнее о ситуации в городе - в материале РБК-Украина.

5 марта состоялось заседание облкомиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций, на котором был принят ряд решений по противодействию распространению коронавируса.

Карантин в школах и вузах

Из-за угрозы распространения коронавируса во всех учебных заведениях, кроме детских садов, на территории области, в том числе и в Черновцах, приостановлен процесс обучения с 6 до 22 марта включительно. Решение о продлении ограничительных мер будет приниматься ближе к 22 числа в зависимости от ситуации.

Подготовка к ВНО

Мэр Черновцов Алексей Каспрук отметил, что отдельный вопросом, который в течение нескольких дней должен быть решен это - что делать с учениками старших классов, готовящихся к ВНО.

"Прорабатываем варианты, чтобы для них были созданы условия, чтобы этот процесс не срывать", - отметил он.

Детские сады сами будут принимать решение об ограничении

Решением городской комиссии было определено, что решение о приостановлении воспитательного процесса должны принимать администрации совместно с родительским комитетом. Мэр Черновцов Алексей Каспрук сообщил, что по статистике, в некоторых детских садах города отсутствуют более 60% детей.

"Родители, которые имеют возможность оставить детей дома самостоятельно приняли решение о том, что ребенок должен побыть дома", - отметил он.

Отпуск для родителей малотитних детей

По словам Каспрука, прямая норма закона предусматривает только то, что работодатель обязан предоставить родителям неоплачиваемый отпуск за свой счет на срок карантина.

"Поэтому, как вариант, это может быть получение дней за счет ежегодного отпуска. Кроме того, работодатель может определять отдельный режим работы таких родителей", - отметил он.

Запрет массовых мероприятий из-за коронавируса

Организаторам массовых мероприятий рекомендуется воздержаться от их проведения в Черновцах.

Усиленная дезинфекция в городе

В общественном транспорте, а также на вокзалах, рынках, супермаркетах и ​​во всех местах массового скопления людей противоэпидемические и дезинфекционные мероприятия будут проводиться в усиленном режиме. Выполнение противоэпидемических мероприятий будут контролировать рейдовые группы.

Коронавирус зафиксировано в Черновцах

3 марта стало известно об одном человеке в Украине, у которого установили коронавирус. Инфицированным оказался житель Черновцов, который недавно вернулся из Италии. На данный момент мужчина находится в местной больнице, за его состоянием следят медики.

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