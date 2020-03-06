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В Житомире ограничили проведение массовых мероприятий из-за коронавируса

Новости » Общество     06.03.2020 - 14:52
В Житомире ограничили проведение массовых мероприятий из-за коронавируса
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Запрет касается мероприятий, которые проводятся в закрытых помещениях и для детей

В Житомирской городской Объединенной территориальной общине (ОТГ) приостановили проведение массовых праздничных, развлекательных, спортивных мероприятий и соревнований, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Житомирского городского совета.

Как сообщается, 4 марта Исполнительный комитет городского совета согласовал профилактический и противоэпидемический план действий.

"Исполнительный комитет городского совета 4 марта согласовал профилактический и противоэпидемический план действий по предотвращению занесению и распространению коронавируса. В частности, решением внеочередного заседания комиссии ТЭБ и ЧС на территории Житомирского городского ОТГ запрещено проведение массовых, праздничных, развлекательных и спортивных мероприятий", - говорится в сообщении.

При этом в Житомирском горсовете отметили, что запрет особенно касается мероприятий, которые проводятся в закрытых помещениях и для детей.

Напомним, единственный на сегодня зараженный коронавирусом в Украине находится в изоляции в Черновцах, его состояние удовлетворительное. Его госпитализировали еще 29 февраля, симптомы болезни проявились после поездки в Италию.

Кроме того, в Киеве и Львове вводят дополнительные меры для предотвращения распространение коронавируса в Украине.

Добавим, что в Сумах ограничили проведение массовых мероприятий.

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