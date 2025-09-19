Зараз не час? Трамп зробив заяву про Путіна і мир в Україні

Президент США Дональд Трамп вважає, що зараз не час просити главу Кремля Володимира Путіна припинити війну в Україні. За його словами, поки що потрібно знижувати ціни на нафту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Зокрема, на борту літака Air Force One Трампа запитали, чи настав час знову попросити Путіна про перемир'я. Відповідь глави Білого дому була негативною.
"Здається, зараз не час просити від Путіна припинення вогню. Якщо мені доведеться вимагати припинення вогню, я вживу жорстких заходів", - сказав Трамп.
Він додав, що зараз необхідно продовжувати знижувати ціни на нафту.
"Якщо ціни на нафту впадуть, війна між Росією та Україною закінчиться", - резюмував він.
Нагадаємо, днями видання Politico писало, що США і ЄС намагаються виробити єдиний підхід до тиску на Кремль. За даними видання, у переговорах ключовими залишаються нафта, газ і торгові тарифи.
Також зазначимо, нещодавно Дональд Трамп заявив, що вважає санкції ЄС проти Росії недостатньо жорсткими, і закликав європейських партнерів до жорсткіших обмежень.
Крім того, у соцмережах він писав, що готовий запровадити санкції, але тільки якщо країни НАТО припинять купувати російську нафту.
Наразі відомо, що Брюссель планує схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ уже найближчими днями. Рішення узгодять після дзвінка глави ЄК Урсули фон дер Ляєн і Дональда Трампа.
Крім цього, у ЗМІ вже неодноразово була інформація, що США наполягають на тому, щоб країни G7 запровадили тарифи до 100% проти Китаю та Індії за купівлю російської нафти.