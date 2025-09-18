ЄС готує пакет санкцій, Трамп вимагає 100%-вих мит проти Індії та Китаю, - Bloomberg
Брюссель планує схвалити 19-й пакет санкцій проти Москви вже найближчими днями. Рішення узгодять після дзвінка Урсули фон дер Ляєн і Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За даними джерел видання, Євросоюз готується представити країнам-членам новий пакет санкцій проти Росії вже в п'ятницю 19 вересня.
Після телефонної розмови з президентом США глава Єврокомісії заявила, що пакет буде спрямований проти банків, енергетики та криптовалютного сектора.
Тиск з боку США
США наполягають на тому, щоб країни G7 ввели тарифи до 100% проти Китаю та Індії за купівлю російської нафти. На думку Вашингтона, це має підштовхнути Володимира Путіна до переговорів із Києвом. Однак такий запит може зіткнутися з опором у європейських столицях.
За словами джерел, Трамп під час телефонної розмови повторив свою прихильність митам, а не санкціям.
Нові заходи та обмеження
G7 у найближчі два тижні планує узгодити пакет заходів проти Росії. Серед них - санкції проти великих нафтових компаній і схем, через які Москва продає нафту в треті країни.
ЄС також розглядає обмеження проти низки компаній в Індії та Китаї, які допомагають Росії в обході санкцій.
Енергетичний фактор
Трамп неодноразово заявляв, що ЄС має повністю відмовитися від купівлі російської нафти. Більшість країн уже припинили імпорт трубопроводами і морем, але Угорщина і Словаччина, як і раніше, чинять опір.
До того ж низка країн продовжує закуповувати скраплений природний газ із Росії. ЄС зобов'язався повністю відмовитися від російських копалин до 2027 року, але фон дер Ляєн хоче прискорити цей процес.
Заморожені активи
США та ЄС також просувають ідею використання близько 300 мільярдів доларів заморожених активів Центробанку Росії на підтримку України.
За даними Bloomberg, Німеччина підтримала цей крок.
Раніше G7 заявляла, що активи залишаться заблокованими до мирної угоди і компенсацій за шкоду Україні.