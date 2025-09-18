ЄС готує пакет санкцій, Трамп вимагає 100%-вих мит проти Індії та Китаю, - Bloomberg

Брюссель планує схвалити 19-й пакет санкцій проти Москви вже найближчими днями. Рішення узгодять після дзвінка Урсули фон дер Ляєн і Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними джерел видання, Євросоюз готується представити країнам-членам новий пакет санкцій проти Росії вже в п'ятницю 19 вересня.

Після телефонної розмови з президентом США глава Єврокомісії заявила, що пакет буде спрямований проти банків, енергетики та криптовалютного сектора.

Тиск з боку США

США наполягають на тому, щоб країни G7 ввели тарифи до 100% проти Китаю та Індії за купівлю російської нафти. На думку Вашингтона, це має підштовхнути Володимира Путіна до переговорів із Києвом. Однак такий запит може зіткнутися з опором у європейських столицях.

За словами джерел, Трамп під час телефонної розмови повторив свою прихильність митам, а не санкціям.

Нові заходи та обмеження

G7 у найближчі два тижні планує узгодити пакет заходів проти Росії. Серед них - санкції проти великих нафтових компаній і схем, через які Москва продає нафту в треті країни.

ЄС також розглядає обмеження проти низки компаній в Індії та Китаї, які допомагають Росії в обході санкцій.

Енергетичний фактор

Трамп неодноразово заявляв, що ЄС має повністю відмовитися від купівлі російської нафти. Більшість країн уже припинили імпорт трубопроводами і морем, але Угорщина і Словаччина, як і раніше, чинять опір.

До того ж низка країн продовжує закуповувати скраплений природний газ із Росії. ЄС зобов'язався повністю відмовитися від російських копалин до 2027 року, але фон дер Ляєн хоче прискорити цей процес.