Сейчас не время? Трамп сделал заявление о Путине и мире в Украине

Президент США Дональд Трамп считает, что сейчас не время просить главу Кремля Владимира Путина прекратить войну в Украине. По его словам, пока что нужно снижать цены на нефть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
В частности, на борту самолета Air Force One Трампа спросили, настало ли время снова попросить Путина о перемирии. Ответ главы Белого дома был отрицательным.
"Кажется, сейчас не время просить от Путина прекращении огня. Если мне придется требовать прекращения огня, я приму жесткие меры", - сказал Трамп.
Он добавил, что сейчас необходимо продолжать снижать цены на нефть.
"Если цены на нефть упадут, война между Россией и Украиной закончится", - резюмировал он.
Напомним, на днях издание Politico писало, что США и ЕС пытаются выработать единый подход к давлению на Кремль. По данным издания, в переговорах ключевыми остаются нефть, газ и торговые тарифы.
Также отметим, недавно Дональд Трамп заявил, что считает санкции ЕС против России недостаточно жесткими и призвал европейских партнеров к более жестким ограничениям.
Кроме того, в соцсетях он писал, что готов ввести санкции, но только если страны НАТО прекратят покупать российскую нефть.
На данный момент известно, что Брюссель планирует одобрить 19-й пакет санкций против РФ уже в ближайшие дни. Решение согласуют после звонка главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и Дональда Трампа.
Помимо этого, в СМИ уже неоднократно была информация, что США настаивают на том, чтобы страны G7 ввели тарифы до 100% против Китая и Индии за покупку российской нефти.