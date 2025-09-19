Сейчас не время? Трамп сделал заявление о Путине и мире в Украине

В частности, на борту самолета Air Force One Трампа спросили, настало ли время снова попросить Путина о перемирии. Ответ главы Белого дома был отрицательным.

"Кажется, сейчас не время просить от Путина прекращении огня. Если мне придется требовать прекращения огня, я приму жесткие меры", - сказал Трамп.

Он добавил, что сейчас необходимо продолжать снижать цены на нефть.

"Если цены на нефть упадут, война между Россией и Украиной закончится", - резюмировал он.